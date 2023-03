Sostenibilità, accordo Fondazione Odg e Belvedere Peccioli

Parte il percorso sulla sostenibilità: firmato mercoledì 15 marzo a Peccioli, tra il Presidente della Fondazione ODG Toscana Giampaolo Marchini e il Direttore generale di Belvedere SPA Arianna Merlini.

Alla firma dell’accordo, stipulato all’interno del Comune di Peccioli, erano presenti anche il Sindaco di Peccioli Renzo Macelloni e il Vicesindaco Anna Dainelli.

Con l’accordo firmato parte un progetto di sensibilizzazione dedicato ai giornalisti, per la formazione professionale continua tramite i crediti formativi, volto a educare al linguaggio corretto legato ai temi dell’ambiente e dell’economia circolare, delle dinamiche ESG (ambiente, social e governance).

La proposta partita dalla Fondazione si è rivolta subito a Peccioli, in particolare alla Belvedere Spa in quanto da sempre l’azienda porta avanti, di pari passo con una seria e attenta attività industriale legata al settore dei rifiuti, anche la promozione di iniziative e progetti rivolti all’innovazione di buone pratiche, alla salvaguardia ambientale, allo sviluppo del territorio dal punto di vista sociale e culturale.

Alla base del progetto in oggetto risiede l’Agenda 2030 di sviluppo sostenibile e vuole in tal senso creare ulteriori azioni di educazione all’informazione corretta e di creazioni di consapevolezza per raggiungere i 17 Obiettivi per lo Sviluppo Sostenibile.

Finalità del progetto è quella di permettere di informare e parlare in maniera corretta di sostenibilità, di ambiente, di economia verde e circolare, di Agenda 2030, contrastando anche le fake news relative a questi argomenti, facendo al contempo conoscere le soluzioni adottate dal “Sistema Peccioli”.

Per quest’anno si intendono sviluppare 6 incontri formativi a Peccioli, anche all’interno del Triangolo Verde e saranno invitati esperti e giornalisti di settore, tra maggio e novembre 2023.

"Un accordo importante, che ci permette di creare valore per i colleghi giornalisti sul territorio e approfondire le tematiche legate alla sostenibilità insieme a chi da decenni si occupa di ambiente e gestione dei rifiuti sul territorio - ha detto Giampaolo Marchini, Presidente Fondazione e OdG Toscana. "Un sentito ringraziamento al Comune di Peccioli e alla Belvedere SPA che ci ospiteranno per queste giornate formative".

"Ad ottobre scorso abbiamo sviluppato il primo incontro a Peccioli dedicato a “Come si racconta la sostenibilità” - ha ricordato Raffaele Capparelli, consigliere Fondazione OdG Toscana. Oggi parte il progetto che certifica un percorso comune tra Fondazione e “Sistema Peccioli” per permettere ai giornalisti di parlare con sempre maggiore consapevolezza di tema attuale e in continua evoluzione".

"Che la Fondazione dell’Ordine dei Giornalisti della Toscana abbia identificato Peccioli come il luogo adatto e Belvedere come il partner ideale per avviare questo progetto di formazione professionale incentrato sui temi dell’ambiente e dell’economia circolare, è per noi una soddisfazione, a riprova del fatto che il Sistema Peccioli può dirsi ormai un modello riconosciuto e apprezzato - è stato il commento di Renzo Macelloni, Sindaco di Peccioli. Un ringraziamento quindi alla Fondazione e all’Ordine dei Giornalisti per averci coinvolti in questo progetto, mi auguro che da qui possa svilupparsi un percorso interessante e serie assieme a chi svolge un’importante funziona culturale e sociale com’è quella di informare".

Fonte: Ordine dei Giornalisti Toscana