Strade, giardini e piste ciclopedonali: lavori e manutenzioni a Montemurlo

Con l'arrivo della primavera a Montemurlo sono iniziati una serie di lavori e manutenzioni straordinarie che interesseranno la rete stradale cittadina, vari giardini del territorio e le piste ciclopedonali. Dopo aver concluso l'intervento di risanamento dell'asfalto con l'utilizzo del termocontainer in via Carducci all'intersezione con via Pascoli, ora i lavori di ripristino delle criticità del manto stradale continuano in via Bisenzio, in via Pistoiese, da via della Viaccia alla via Primo Maggio. In quest'ultima strada sarà rifatto anche il marciapiede di fronte all'intervento di riqualificazione del nuovo parcheggio.

Il termocontanier sarà a lavoro in via Oste, nel tratto da via Pistoiese alla via Puccini, in via Rosselli, dalla via Berlinguer alla Via Aldo Moro, in via Fornacelle, da via Firenze a via Fermi, in via Terni, tra la via Strozzi e la via Venezia; in via Aleramo, in via Raffaello e via Giuseppe di Vittorio. Approfittando di questi primi giorni di primavera, il Comune ha dato il via anche ai lavori di risanamento del tappetto dei marciapiedi, sempre attraverso l'utilizzo del termocontainer, in via Erbosa e in via Marconi.

Ammonta, invece, a circa 13 mila euro l'intervento di riqualificazione della pista ciclopedonale in via Montalese nel tratto tra la via Lippi e il "Circolo Gelli". I lavori vedranno la fornitura e posa di otto caditoie che saranno allacciate alla fognatura per favorire la corretta raccolta e regimazione acque meteoriche. Inoltre, il Comune provvederà a rifare il manto della pista ciclopedonale e la segnaletica orizzontale. In via Maroncelli a Oste, nei pressi della scuola primaria “Anna Frank”, il Comune poserà nuove griglie carrabili comprensive di allacciamento alla fognatura, per consentire la corretta raccolta e regimazione acque meteoriche e sarà rifatto il vialetto carrabile d'accesso all'edificio scolastico.

"Il Comune porta avanti con determinazione i lavori di manutenzione stradale e su aree verdi e spazi pubblici - spiega il sindaco Simone Calamai -. Fino all'autunno andremo avanti con i risanamenti stradali sulla rete viaria cittadina perché la sicurezza e il decoro di strade e marciapiedi per noi rappresentano una priorità. Inoltre, vanno avanti le manutenzioni sulle piste ciclo pedonali, nei pressi delle scuole con l'installazione di griglie regimare le acque piovane. Nelle prossime settimane, inoltre, pianteremo quasi un centinaio di alberi in varie zone della città che vogliamo sempre più verde ed ecosostenibile".

Tanto impegno anche sul fronte del verde pubblico. Il Comune nelle prossime settimane darà il via alle piantumazioni di nuovi alberi in via Fratelli Rosselli all'intersezione con via Berlinguer e in via Berlinguer, dalla Via Michelangelo al confine Comune di Prato. In piazza della Libertà, e in particolare nella nuova piazza pedonale di fronte al municipio, nei prossimi giorni arriveranno le piante che andranno a decorare le nuove grandi fioriere che sono state poste nei pressi della rotatoria di via Rosselli- via Montalese e in vari punti della piazza. Prima dell'inaugurazione ufficiale anche in via Adda a Oste saranno completati gli interventi sul verde. Nella zona, al posto di un vecchio edificio industriale dismesso, è nato un parcheggio e un nuovo giardino che si trova proprio nel cuore della frazione, in una zona densamente popolata. Il Comune nelle prossime settimane provvederà alla piantumazione di alberi e arbusti che andranno a ombreggiare il nuovo giardinetto. Sempre a Oste in piazza Amendola saranno potate le alberature in prossimità dell'area giochi e in via Pistoiese, in prossimità del nuovo parcheggio pubblico, saranno piantati nuovi alberi nell'area di verde pubblico.

Al via all'intervento di riqualificazione del giardino nei pressi della scuola “Alberto Manzi” di Morecci con il rifacimento dei vialetti interni e la posa di una griglia carrabile per la raccolta e regimazione acque meteoriche. Inoltre nel giardino saranno sistemati un nuovo scivolo, un' altalena e due giochi molla.

