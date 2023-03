Trekking inclusivo sul Montalbano con Gumasio e Uisp

Domenica 26 marzo si svolgerà il trekking organizzato dall’Asd Gumasio, in collaborazione con il comitato Uisp Empoli Valdelsa APS. Si tratta di un evento che, oltre ad offrire una attività di accompagnamento su percorsi del Montalbano, si presenta come un vero e proprio progetto di inclusione aperto a tutti e tutte. A fianco del percorso principale ad anello è, infatti, stato previsto un percorso più breve ed anche uno facilitato e altamente inclusivo per chi ha difficoltà di movimento. Il ricavato delle iscrizioni all’evento sarà devoluto all’associazione Noi da Grandi.

I percorsi saranno tre: uno più lungo da 18 km (600 mt di dislivello), uno più corto da 14 km (450 mt di dislivello) e uno facilitato da 3 km (tutto in discesa), che sarà gestito da operatori Uisp nell’ambito del progetto “AbilitiAMO” rivolto a chi ha più difficoltà sia intellettive che di movimento e sostenuto dalla Fondazione CR Firenze. Per i primi due percorsi il ritrovo è alle ore 8 in piazza Guido Masi (nel centro di Vinci) con partenza alle 8.30 mentre per il percorso facilitato il ritrovo è alla Casa Natale di Leonardo ad Anchiano alle 10.30 con partenza alle 11. Per il percorso facilitato di 3 km ci si può iscrivere contattando direttamente il comitato Uisp allo 0571/711533, scrivendo a empolivaldelsa@uisp.it o recandosi presso gli uffici in via XI Febbraio 28/A a Empoli.

«Si tratta della prima iniziativa di trekking aperta a tutte e tutti che organizziamo - spiega Claudio Bonistalli di Gumasio - e abbiamo già ricevuto un’importante risposta. Il percorso è di media difficoltà e non è competitivo. Ad ogni partecipante sarà consegnato un pacco evento e sono previsti due punti ristoro, oltre a quello finale all’arrivo organizzato da Noi Da Grandi e che è stato denominato “Pasta Party”».

Per i percorsi più lunghi sono previsti due punti ristoro, uno a Sant’Amato con la collaborazione dell’associazione Sant’Amato a Tavola e uno a Faltognano in località Leccio grazie alla parrocchia. Il tragitto ha un tempo stimato tra le quattro e le sei ore e l’arrivo è fissato nel parcheggio adiacente all’impianto sportivo in via Ripalta. Qui ci sarà il ristoro finale, a base di pasta, organizzato dall’associazione Noi Da Grandi.

"Questo è un evento che arriva dal basso - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp - è nato piano piano dal territorio grazie all’associazione Gumasio, che ringrazio per il grande lavoro fatto e per aver ha coinvolto le associazioni in una grande manifestazione. Sarà l’occasione per fare attività sportiva all’aria aperta, ma soprattutto per passare del tempo insieme divertendosi e conoscendosi reciprocamente. Abbiamo questo sogno un po’ ambizioso di continuare ossessivamente a costruire momenti di socialità, convivialità e inclusione. Questa volta proviamo a farlo con un trekking alla scoperta del territorio, includendo chiunque abbia voglia di uscire di casa e stare insieme, con la possibilità di arrivare insieme al traguardo: lo sportivo, la famiglia con bimbi piccoli, le persone con una disabilità, o chi semplicemente non è abituato a camminare. Ad assicurare la socializzazione e la festa all’arrivo, oltre ai vari ristori lungo il percorso, ci sarà il party curato dalla associazione Noi da Grandi a cui va il ricavato dell’evento. Il progetto “AbilitiAMO” è appena iniziato e ci spinge a progettare continuamente occasioni per offrire a tutta la comunità momenti di sport, inclusione e socialità. I traguardi che non si raggiungono mai sono quelli che non si intraprendono: come Uisp ci siamo presi l’impegno di provarci tutti insieme a fare attività coinvolgendo le tante associazioni del territorio".

I percorsi sono tutti assistiti e segnalati e sarà presente un’ambulanza con personale sanitario in caso di incidenti. Il tragitto è prevalentemente fuori dalla strada asfaltata e interamente nel territorio del Montalbano, nel comune di Vinci. Ai partecipanti si raccomanda di portare una riserva di acqua, scarpe da trekking e abbigliamento idoneo.

Fonte: Uisp Empoli Valdelsa