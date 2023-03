Truffe domestiche e online, i carabinieri incontrano i residenti ad Arezzo

I Carabinieri della Compagnia di Arezzo nel pomeriggio odierno si sono riuniti in un locale pubblico di Palazzo del Pero, ove il comandante della Stazione ha illustrato i pericoli più comuni che potrebbero bussare alle loro porte. Insieme alla seguitissima tematica delle truffe domestiche, i militari hanno affrontato anche quelle legate alle truffe online, nonché il problema dei furti in abitazione.

L’incontro che si è svolto alla presenza di un folto pubblico di residenti, rientra in quelle iniziative nelle comunità locali, che sono testimonianza della costante vicinanza al cittadino da parte dell’Arma dei Carabinieri. Nelle prossime settimane proseguiranno gli appuntamenti in varie cittadine della provincia al fine di sensibilizzare la popolazione sui delicati temi della sicurezza in generale e per mettere in allerta gli anziani e non solo sui pericoli della società dei nostri giorni.