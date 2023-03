Ultimi 15 mesi di Nardella, ecco le 15 cose più importanti da fare

Quindici priorità per gli ultimi quindici mesi di mandato: di questo hanno parlato il sindaco Dario Nardella, gli assessori, i presidenti di Quartiere, i direttori e dirigenti del Comune durante la giunta programmatica che si è tenuta questa mattina nella Sala del Capitolo nella basilica di San Miniato al Monte.

La giunta ha discusso del piano da 2,6 miliardi: 1,5 miliardi legati al Pnrr (a Comune e Città metropolitana) e i restanti 1,1 miliardi costituiti da fondi diretti e da altre risorse europee. “Si tratta del più grande pacchetto di investimenti mai visto negli ultimi 100 anni in questa città - ha detto Nardella -. Abbiamo messo in campo un programma di lavoro con un metodo molto preciso, nel quale ci siamo divisi gli impegni tra assessori, presidenti di quartiere, struttura tecnica e ci siamo soffermati su 15 grandi priorità, una per ogni mese, che rappresentano poi i capitoli del lavoro che ci aspetta da qui alla fine del mandato. Abbiamo di fronte 15 mesi che si annunciano estremamente esaltanti e intensi”.

Le 15 priorità che saranno sviluppate e approfondite successivamente sono:

sistema tranviario;

stadio e riqualificazione di Campo di Marte;

contenitori del centro - in particolare Fortezza da Basso, Santa Maria Novella, San Firenze, Sant’Orsola, villaggio Montedomini -;

verde pubblico, con il parco Florentia e 23 giardini;

viabilità (piste ciclabili, strade, marciapiedi e parcheggi);

nidi e scuole;

impianti, eventi sportivi e giovani;

housing sociale e città degli anziani e dei bambini;

POC e grandi rigenerazioni urbane;

lotta all’inquinamento (scudo verde, forestazione, tpl, nuovo sistema colonnine elettriche);

patrimonio culturale ed eventi; aeroporto;

Firenze smart e servizi comunali per i cittadini;

sicurezza e vivibilità;

multiutility e società di servizi, come quella per le mense.