Vinci intitola giardino a Piersanti Mattarella

Tanti i presenti alla cerimonia di intitolazione del giardino a Vinci a Piersanti Mattarella, ucciso nel 1980 dalla mafia. Il giardino si trova davanti al Palasport Falcone e Borsellino. Per l’intitolazione al fratello dell’attuale presidente della Repubblica è stata scelta la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime delle mafie.

Tra i presenti il sindaco di Vinci Giuseppe Torchia, l'assessora alla memoria storica e democratica Mila Chini, la dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo di Vinci Tamara Blasi insieme a tanti studenti e al consigliere della Città metropolitana Alessandro Scipioni. Gli alunni delle classi musicali hanno suonato l'inno di Mameli al momento dello svelamento della targa.

“Gli alunni - raccontano il sindaco Torchia e l’assessora Chini - hanno arricchito il momento con riflessioni, messaggi in cui è risultato centrale il rispetto della legalità, la condanna della criminalità avendo come esempio quello di Mattarella e di altre vittime che hanno sacrificando la propria vita in nome della giustizia e della lotta alla mafia. E' stata una giornata emozionante ed è bello vedere la partecipazione di tanti ragazzi”.

Alessandro Scipioni (FdI): "Importante la presenza di tanti studenti"

"È stato un onore rappresentare la città metropolitana di Firenze, alla cerimonia di titolazione di un parco alla memoria di Piersanti Mattarella a Vinci". Lo dichiara il consigliere metropolitano di Fratelli d'Italia Alessandro Scipioni.

"Importante la partecipazione di tante scolaresche, alle quali ho potuto insieme al sindaco Giuseppe Torchia, ed all'assessore Mila Chini parlare dell'importanza di continuare a combattere una guerra ancora non vinta contro la mafia. Questi ragazzi sono il futuro del paese, ed il futuro della lotta alle organizzazioni criminali. Sono loro come nuovi cittadini che vinceranno questa battaglia.

Un particolare ringraziamento ai ragazzi che hanno eseguito il nostro inno nazionale, letto loro riflessioni e frasi di grandi eroi della storia, su questo argomento. Ed un grande grazie ad una bambina che ha avuto un piccolo malore, per partecipare alla cerimonia. Significativo l'impegno, e la dedizione di una bambina tanto piccola, insieme ai suoi compagni, per una causa tanto grande".

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio Stampa