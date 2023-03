Affittacamere abusivo a Pisa, trovati stranieri irregolari

In un appartamento subaffittato a più persone a Pisa sono stati trovati stranieri non in regola con il permesso di soggiorno e uno che doveva essere espulso. I controlli sono stati avviati in via di Mezzana dalla polizia dopo le lamentele dei vicini per rumori molesti nel condominio. Nonostante l'affitto, non erano mai state richieste le necessarie autorizzazioni per una regolare attività di Affittacamere o Bed & Breakfast o anche Appartamento per vacanze.

Sono state fatte 4 multe per un totale di 1.280 euro all'affittuario per aver dato alloggio a cittadini stranieri per più di due giorni senza aver dato comunicazione all’Autorità di Pubblica Sicurezza. L'affittuario è stato anche denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver fornito la disponibilità a titolo oneroso di un immobile a stranieri privi del regolare titolo di soggiorno. Ulteriori accertamenti sono stati disposti a livello tributario dalla guardia di finanza nei confronti dei gestori dell’appartamento, riscontrando violazioni tributarie dal 2017 al 2022 in materia di Imposte dirette ed IVA e segnalando alla competente Direzione Provinciale dell’Agenzia delle Entrate canoni di locazione percepiti e non dichiarati per ben 114.000 euro .