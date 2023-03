Cadaveri nelle valigie, potrebbe cadere altro capo di imputazione e custodia cautelare per Kalesha

Si rischia la prescrizione di un altro capo d'accusa se non terminerà a breve il processo per Elona Kalesha, 37enne ritenuta responsabile del duplice omicidio di Shpetim e Teuta Pasho, genitori dell'ex compagno, scomparsi a novembre 2015 e ritrovati cadavere in delle valigie abbandonate tra il carcere di Sollicciano e la Fi-Pi-Li. A dicembre il reato di occultamento di cadavere è finito in prescrizione, rischia di fare lo stesso il reato di vilipendio di cadavere il prossimo 5 maggio. A giugno invece termina la custodia cautelare per Kalesha, attualmente in carcere a Sollicciano. Il terzo e ultimo capo d'imputazione per Kalesha è duplice omicidio volontario. Secondo il quotidiano Il Tirreno la prossima udienza è fissata il 30 marzo con requisitoria e richiesta di condanna.