Una denuncia per possesso ingiustificato di attrezzi da scasso. I carabinieri sono intervenuti a Santa Croce negli scorsi giorni dopo aver trovato un uomo di 45 anni che si aggirava tra le auto in sosta. La segnalazione è giunta alla centrale operativa e per la pattuglia è stato facile individuarlo. L'uomo aveva una punta da trapano nella tasca del giubbotto. Ritenendo la possibilità di furti tra le auto in sosta, è stato denunciato.