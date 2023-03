Due nuovi appuntamenti per il Fai: Palazzo Reali Vannucci e l'ex chiesa di S. Jacopo in castellare

C'è un nuovo fine settimana dedicato alle giornate Fai di primavera, il 25 e 26 marzo.

Il gruppo Fai Pistoia-Montagna Pistoiese porterà i suoi ospiti alla scoperta di due gioiellini nel cuore pulsante della città: la ex Chiesa di S. Jacopo in Castellare, storico edificio dimenticato e chiuso al pubblico per 40 anni, e solo recentemente restaurato, ed il Palazzo Reali Vannucci, tra i più antichi della città, scrigno di arte e cultura, aperto alle visite in via del tutto eccezionale per l'evento.

Per questo sono state attivate due sezioni sul sito del Fai per poter prenotare la propria presenza a Palazzo Reali Vannucci o alla chiesa di S. Jacopo in Castellare.