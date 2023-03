Fiera anti rumours, due appuntamenti a Pontedera

Nelle scorse settimane sono cominciate le attività del progetto #DiversaMente – giovani contro le discriminazioni, che vede il Comune di Pontedera e Arci Valdera impegnati per rafforzare il ruolo dei giovani nella costruzione di città inclusive e interculturali.

Il Progetto #DiversaMente coinvolge 5 città italiane (Milano, Torino, Reggio Emilia, Pontedera e Montesilvano) facenti parte della Rete Città del Dialogo, vede come capofila l'Istituto Cooperazione Economica Internazionale ed è finanziato dall’Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo.

A Pontedera un primo gruppo di giovani si è già riunito per riflettere sui temi del pregiudizio e delle discriminazioni con riferimento alla propria realtà quotidiana, da cui partire per progettare iniziative di sensibilizzazione e valorizzazione delle diversità da realizzare sul territorio cittadino e domani, giovedì 23 e domenica 26 marzo sono in programma altre due iniziative.

Entrambe si svolgeranno al circolo Arci "Il Botteghino", nell'ambito di una iniziativa chiamata "Fiera anti - rumours" e dove gli appuntamenti sono mirati a contrastare i discorsi di odio. Nello specifico, domani alle 18, si svolgerà un dibattito intorno al documentario Black Panters, mentre domenica ci sarà un pranzo sociale inclusivo seguito da una mostra incentrata sul tema delle discriminazioni.