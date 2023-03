Fiesole aderisce all’evento internazionale WWF 'l’Ora della Terra 2023'

Il Comune di Fiesole anche quest’anno aderisce all’iniziativa “Earth Hour – l’Ora della Terra” in programma per Sabato 25 marzo, promossa da WWF, per combattere i cambiamenti climatici. Si tratta della più grande mobilitazione globale dei cittadini e delle comunità di tutto il Pianeta per la lotta al cambiamento climatico.

“Dalle 20:30 alle 21:30 verrà spenta per un’ora la luce del Palazzo Comunale in Piazza Mino” -afferma il Sindaco Anna Ravoni – “un gesto apparentemente semplice come spegnere le luci di per un’ora esprime una comune volontà di lottare contro il problema dei cambiamenti climatici, una delle più importanti priorità ambientali e sfide future che dovremo affrontare. E’ un contributo ad un futuro di benessere per le persone e per il Pianeta.”