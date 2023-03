Fiorentina a Empoli, Torselli (FdI): "Barnini e Nardella trovino accordo"

Arrivano le più diverse opinioni in merito al caso della Fiorentina che per due campionati dovrà giocare fuori casa in vista della ristrutturazione dell'Artemio Franchi. Stavolta a parlare è il consigliere regionale Fratelli d'Italia Francesco Torselli, che spinge per l'opzione del Castellani a Empoli nonostante le parole caute della sindaca Barnini.

Ecco le sue parole.

"La situazione che si è creata per la Fiorentina è solo politica. Il Chelsea ha giocato la Champions League a Stamford Bridge mentre lo ristrutturavano. Nardella va a suonare i campanelli degli stadi d'Italia per ospitarci. Faccio sommessamente notare che a Empoli si gioca la Serie A ed è a pochi chilometri da qua. Non ci si va perché la sindaca Barnini giustamente pone un problema di ordine pubblico a ospitare la Fiorentina. Il sindaco di Firenze è anche sindaco della Metrocittà in cui c'è Empoli, magari se lui e Barnini si mettessero a un tavolino troverebbe una soluzione. Non sono in grado di trovarla? Faccio un appello a Giani, uomo di dialogo, o a Fossi, perché Barnini e Nardella trovino una soluzione.

Per la Fiorentina a Empoli serve più municipale? Firenze farà un investimento in termini di uomini e li porterà a Empoli. Dobbiamo far capire a Empoli che l'arrivo quindicinale della Fiorentina porta un indotto sul territorio. Se arrivano 10-15mila persone ogni quindici giorni, vuol dire che lì mangiano un panino e bevono una bibita. Se si riesce a far capire a Empoli che esiste un valore aggiunto anche investendo in termini di ordine pubblico, allora la Fiorentina fa pochi chilometri per andare a giocare a Empoli.

Non è possibile che la politica non riesca a risolvere queste questioni e che a pagare siano i tifosi che devono fare 250 km per andare a Modena. La capienza del Castellani può essere un problema, ma se andiamo al Manuzzi di Cesena i posti sono 24mila e 24mila fiorentini non possono andare ogni quindici giorni in Romagna, ergo meglio 'solo' 16mila a Empoli. Per me Empoli è la soluzione naturale. Spesso non vado d'accordo con Barnini ma sono d'accordo quando dice che deve difendere la sua città e ci sono problemi di ordine pubblico, quindi le devono essere date le garanzie necessarie perché tutto si svolga nella massima correttezza. Non è che a Empoli arriverebbero gli Unni"