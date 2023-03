Fiorentina al Castellani, dubbi della sindaca di Empoli sulla viabilità

"Non è arrivata alcuna richiesta né dal Comune di Firenze né dall'ACF Fiorentina, in merito all'utilizzo dello stadio Castellani da parte della società viola: nel caso infatti, la richiesta dovrebbe essere fatta all’amministrazione comunale che è proprietaria dello stadio Castellani di Empoli".

Lo sottolinea la sindaca di Empoli, Brenda Barnini, in seguito all'ipotesi di un possibile 'trasferimento' della ACF Fiorentina a Empoli, nei mesi in cui lo stadio Franchi di Firenze sarà interessato dai lavori. L'ipotesi empolese, insieme ad altre che vedono al centro altri stadi italiani, è emersa in seguito all'annuncio da parte del sindaco di Firenze, Dario Nardella, del via al cantiere che interesserà l'impianto sportivo fiorentino, con la conseguente necessità per la società viola di disputare altrove le proprie gare.

"Nel caso in cui arrivasse una richiesta - continua la sindaca Barnini - la valuteremo insieme all’Empoli Calcio, tenendo conto delle esigenze della nostra città che, nonostante gli adeguamenti infrastrutturali che stiamo facendo proprio sul quartiere di Serravalle, e mi riferisco in particolare alla realizzazione della nuova strada di collegamento fra la Statale 67 e dunque lo svincolo Empoli est della FiPiLi e la zona sportiva, difficilmente potrebbe sopportare il carico che impone la gestione di due squadre di serie A".

Già nei mesi scorsi, di fronte a una prima ipotesi di temporaneo 'trasferimento' della Fiorentina nello stadio empolese, la sindaca Barnini aveva espresso dubbi in merito alla sua sostenibilità da più punti di vista, a partire dall'impatto sulla città, sulla viabilità, ma anche in chiave ordine pubblico.

"Ricordo - conclude la sindaca - che il nostro Castellani ha una capienza di 16mila posti a fronte di un numero doppio di tifosi viola stabilmente presenti allo stadio".

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa