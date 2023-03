Il nuovo Centro di Prevenzione Oncologica Eliana Martini festeggia i primi due mesi di attività

Da gennaio il Centro di Prevenzione Oncologica “Eliana Martini” si è trasferito nella nuova sede di via Galcianese 93/12 a Prato.

L’immobile è stato individuato a seguito di manifestazione di interesse ed è in locazione per un periodo di otto anni.

La ex sede di Porta a Leone, immobile di proprietà dell’Azienda Sanitaria, dopo i lavori di ristrutturazione ed adeguamento rispetto alla normativa antisismica e antincendio sarà destinata ad ospitare le Centrali Operative Territoriali (COT) per la riorganizzazione della sanità territoriale prevista dal PNRR e sono strutture che hanno l’obiettivo di coordinare i servizi del territorio.

La struttura di via Galcianese si sviluppa al primo piano di un immobile e dispone di una superficie di circa 700 metri quadri.

Nella sede sono presenti ambulatori dedicati per gli screening oncologici e per la diagnosi precoce dei tumori cutanei e si eseguono:

- screening cervice uterina con esecuzione pap test e hpv-test

- screening colon-retto

- screening mammografico

- visite dermo-oncologiche e diagnosi precoce del melanoma

- colposcopie diagnostiche e terapeutiche

- ecografie mammarie

- mammografie





Quaranta persone costituiscono il team del Centro di Prevenzione. Sono medici specialisti (chirurghi, radiologi, senologi, ginecologi, dermatologi, nutrizionista) oltre a infermieri, tecnici di radiologia, ostetriche, operatori socio sanitari e personale amministrativo e di accoglienza.

Il Centro è aperto da lunedì a venerdì dalle ore 8 alle 19.30 e il sabato dalle 9 alle 13.30.

Lo screening oncologico è un intervento sanitario di prevenzione cosiddetta secondaria, cioè finalizzata alla diagnosi precoce del tumore o anche delle alterazioni che possono precederne l'insorgenza. La diagnosi precoce permette di curare un tumore ancora in fase iniziale; ogni anno infatti vengono svolte campagne di screening oncologico, rivolte ad alcune fasce della popolazione, che possono individuare piccoli tumori o alterazioni, prima della comparsa del tumore vero e proprio.

Per questo motivo lo screening è offerto a persone sane, che non presentano disturbi, in fasce di età considerate potenzialmente a rischio di insorgenza e funziona "a chiamata": le persone sono invitate per lettera a partecipare allo screening e l'adesione è spontanea.



“ La nuova sede è un fiore all’occhiello per la prevenzione e il trattamento delle patologie Oncologiche, rappresenta il Core dell’assistenza territoriale – ha detto Lorena Paganelli , direttore Società della Salute area Pratese e Zona Distretto. Vorrei sottolineare che tutti i direttori di struttura coinvolti in questo Centro hanno accolto con grande disponibilità l’impegno a migliorare la qualità dei servizi offerti. Il Centro rappresenta un punto di riferimento per i cittadini degli altri ambiti territoriali dell’Azienda.”

I dati dei percorsi di screening oncologico del 2022:

Screening mammografico

Le donne invitate a sottoporsi allo screening mammografico al Centro Prevenzione sono state circa 15.238 nella fascia 50/74 anni (screening biennale), di queste hanno aderito 9.524. Presso l’ unità mobile situata al Poliambulatorio Giovannini nella fascia età 45/49 anni (screening annuale) sono state circa 7.800 gli inviti con una adesione pari a 3.090 donne.

Negli altri Comuni della Zona Distretto di Prato lo screening è stato effettuato presso l’unità mobile per tutte le fasce con i seguenti numeri:

Carmignano (45/74 anni) – inviti 146 – donne presentate 63

Comuni di Vaiano, Vernio e Cantagallo (45/74 anni) inviti 1.855 – donne presentate 992

Comune di Montemurlo (45/74) anni inviti 674 – donne presentate 312

Gli inviti totali sono stati 25.713, le donne che hanno aderito allo screening sono state 14.006

Screening colon retto

Sono invitati ad effettuare lo screening uomini e donne di età compresa dai 50 - 69/70 anni.

In caso di esito negativo l'esame deve essere ripetuto ogni due anni sempre a seguito di invito.

Il test di screening consiste nella ricerca del sangue occulto fecale.

Risultati della Zona Distretto: inviti 29.774 – presentati 9.392. Invitati ad effettuare esame di II livello (colonscopia) sono stati 463 e le prestazioni sono state effettuate presso l’Ospedale Santo Stefano di Prato.

Screening cervice uterina

E' rivolto alle donne di età compresa tra 25 - 64 anni

I test utilizzati per la prevenzione del tumore della cervice uterina sono:

· Pap test per le donne di età compresa tra i 25 e i 33 anni. Il test deve essere ripetuto ogni 3 anni

· Test HPV per le donne di età compresa tra i 34 e i 64. Il test deve essere ripetuto ogni 5 anni

Risultati della Zona Distretto:

Pap test (25/33 anni) inviti 3.713 – donne presentate 1.393

HPV (34/64 anni) inviti 13.601 – donne presentate 6.088

Follow Up : inviti 1.241 – presentate 1.146

Dati di attività dal Centro Eliana Martini nel 2022 escluse le attività di screening di I livello

Senologia: 4264 prestazioni nel 2022 tra visite, medicazioni, followup

Dermatologia: 2857 prestazioni (visite e followup)

Radiologia: 7057 prestazioni ulteriori di II livello e (mammografie, ecografie, biopsie, ago aspirati, stereo tassi)

Ginecologia: 2.128 prestazioni tra vulvoscopie, colposcopie e biopsie

Consulenza nutrizionale: 409 tra visite e consulenze nutrizionali principalmente per coloro che sono affetti da tumore alla mammella

Fonte: Ausl Toscana Centro