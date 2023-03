In casa nascondono 6 kg di droga, li scova il pastore belga Lion

Grazie al fiuto del pastore belga Lion, i carabinieri di Livorno sono riusciti ad arrestare un 23enne e un 32enne a Livorno. Nella loro abitazione l'unità cinofila in servizio presso i carabinieri di San Rossore sono riusciti a trovare 2,4 kg di hashish divisi in 26 panetti e 9 grammi di cocaina. In casa i militari hanno trovato anche una 23enne fermata mentre cercava di lasciare la casa con 60 g di hashish. Lei è stata denunciata. Dopo la convalida dell'arresto il 23enne è stato trasferito ai domiciliari con obbligo di dimora, al 32enne è stata applicata la misura del divieto di dimora nel comune di Livorno.