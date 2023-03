Scontro auto-moto, muore 66enne. L'investitore fugge dopo l'incidente

Un uomo è morto dopo un incidente stradale sulla costa livornese. Era alla guida della sua moto quando è stato investito. Il conducente dell'altra vettura è scappato subito dopo il sinistro.

È successo a Cecina, in provincia di Livorno. In via Po, nella frazione di San Pietro in Palazzi, un 66enne era in sella alle due ruote quando ha fatto l'incidente. Per motivi ancora da chiarire si è scontrato con un'auto che arrivava dalla direzione opposta. Il frontale non ha lasciato scampo al motociclista.

Sul posto è intervenuta l'ambulanza da Cecina ma non c'è stato niente da fare per il 66enne, residente a Piombino. Presenti anche le forze dell'ordine, che stanno cercando l'investitore, scappato dopo l'incidente.