La Città Metropolitana di Firenze approva una variazione di bilancio

Il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze, su proposta di Brenda Barnini, Vice Sindaca metropolitana con delega al Bilancio e al Personale, ha approvato l'aggiornamento dell'avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2022, di una variazione al bilancio della Metrocittà e l'applicazione di quote dell'avanzo di amministrazione vincolato.

Le entrate tributarie aumentano di 3.350.526,88 euro a seguito della previsione di maggiori entrate per Ipt e i trasferimenti di 5.614.933,23 euro per l’iscrizione in bilancio di varie poste tra cui il fondo Mims per l’adeguamento dei prezzi, vari trasferimenti dalla Regione Toscana e da Unioni di comuni in materia di Tpl, trasferimenti regionali per progettazioni di interventi di manutenzione e messa in sicurezza dei ponti su strade regionali, il trasferimento dal Ministero dell’Interno per il “caro energia” e il trasferimento dal Comune di Firenze per il Tour de France 2024.

Le entrate extra tributarie aumentano di 163.755,89 euro per maggiori introiti per sanzioni amministrative; rimboschimenti compensativi e per la Firenze card.

La spesa corrente incrementa di 7.987.490,67 euro. Previsto un contributo per la manifestazione che avrà luogo nel 2024 per il Tour de France (per 1.073.600 euro nel 2023 e per 512.400 euro nel 2024), cui si aggiunge il contributo dal Comune di Firenze (di 563.640 euro sul 2023 e di 269.010 euro sul 2024). Vengono, inoltre, previsti maggiori contributi nell’ambito della Cultura per 750.000 euro.

Dal lato della gestione investimenti, le entrate e le spese aumentano, rispettivamente, di 33.093.326,75 euro e di 58.348.815,19 euro. Si segnala l’aver iscritto in bilancio nuove risorse finanziarie messe a disposizione dell’Ente, per complessivi 8.268.819,99 euro, al fine di fronteggiare l’aumento dei costi delle materie prime su vari interventi. Sono stati inoltre previsti nuovi interventi Pnrr finanziati dal Miur per le aree sportive per complessivi 3.535.402,08 euro, che si riferiscono a lavori presso l’Istituto Calamandrei e l’Istituto di agraria. Sono stati anche finanziati con avanzo economico, per 1.340.000,00 euro, i lavori di miglioramento sismico e adeguamento antincendio dell’edificio scolastico Virgilio di Empoli. Infine, si è proceduto al recepimento degli aggiornamenti dei cronoprogrammi delle opere con la conseguente riprogrammazione delle risorse sulle corrette annualità in base all’effettiva esigibilità delle stesse.

L'Ente non è soggetto nel 2023 all'obbligo di accantonamento del Fondo di garanzia debiti commerciali, avendo rispettato nel 2022 tutte le regole sui pagamenti, come risulta dalle risultanze della Piattaforma dei Crediti Commerciali.

Circa il Dup - Documento unico di programmazione, l'Assemblea di Palazzo Medici Riccardi ha approvato nuovi inserimenti relativi a:

“Progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva ed esecutiva per i lavori di riqualificazione e ampliamento del centro operativo località La Chiusa”;

Servizi per ottimizzazione postazioni virtualizzate/Daas;

servizi cloud;

manutenzione e assistenza sistema software Perseo;

verifica ponti, viadotti e sovrappassi

collaudo interventi di adeguamento sismico dell'istituto Enrico Fermi di Empoli;

collaudo interventi di adeguamento alle norme di prevenzione incendi Istituto d'Arte di Porta Romana di Firenze;

collaudo interventi adeguamento sismico del liceo scientifico Leonardo Da Vinci di Firenze;

acquisto n. 2 bus elettrici 12 ml urbano;

acquisto n. 2 bus elettrici 12 ml extraurbano;

acquisto n. 2 bus elettrici 8 ml;

acquisto n. 2 bus elettrici 10,50 ml;

Pnrr Tenuta di Mondeggi – servizio di coprogettazione/partecipazione;

servizio di vigilanza Tenuta di Mondeggi;

servizio di archiviazione di materiale documentale;

servizio di gestione del campo da softball di via del Mezzetta a Firenze;

servizio di gestione del campo da rugby di via San Bartolo a Cintoia a Firenze;

servizio di gestione della piscina presso il liceo scientifico Leonardo Da Vinci di via Marignolli a Firenze.

Riproposte procedure non espletate nell’annualità 2022:

direzione lavori miglioramento sismico e adeguamento alla normativa antincendio dell'edificio scolastico di via Fabiani a Empoli;

servizio di progettazione esecutiva e D.L. intervento ciclopista dell'Arno tratto Firenze-Rosano;

accordo quadro servizio di bonifica sistematica da ordigni esplosivi residuati bellici per gli interventi di competenza Viabilità ed Edilizia.

Circa le procedure non espletate nell’annualità 2022 e non riproposte in quanto è stato deciso di riprogrammarle nel 2023 con l'acquisto di una maggiore varietà di mezzi in relazione alla tipologia e alla dimensione: acquisto bus per lotto debole; acquisto autobus e infrastrutture Piano Strategico Mobilità Sostenibile.

Circa il programma triennale delle opere pubbliche 2023-2025 viene modificato con l'inserimento delle seguenti procedure

realizzazione di aree sportive all’aperto presso l’Istituto Calamandrei per € 194.247,88 (PNRR);

realizzazione di una palestra in struttura leggera presso l’Istituto Agrario per € 3.341.154,20 (PNRR);

recupero corticali istituti scolastici per € 500.000,00 (Avanzo economico);

realizzazione di sistemi antisfondellamento negli istituti scolastici per € 200.000,00 (Avanzo economico);

rifacimento del manto di copertura ed alcune lavorazioni correlate presso gli Istituti ISS Ferraris e ISS Pontormo per € 250.000,00 (Avanzo economico).

lavori sulla SP 551 “TRAVERSA DEL MUGELLO” – Realizzazione di un intersezione tra la Sp 551 e Viale Beato Angelico per € 400.000,00 (Avanzo economico).

Per Lorenzo Falchi (Territori beni comuni) la variazione di bilancio, con l’aggiornamento dell’avanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre rappresenta una grossa novità. "Oggi si liquidano questioni importanti", tuttavia "mi sembra una mancanza di pianificazione grave il mancato coinvolgimento del consiglio, ad esempio sul Tour de France. La città metropolitana funge da capofila per il lato toscano per le convenzioni che riguardano questo importante evento.

Vorremmo più trasparenza da parte dell’amministrazione sia dal punto di vista degli obiettivi che delle risorse per poter fare le necessarie valutazioni. Pur riconoscendo i lati positivi di un bilancio che si mantiene solido e in salute il nostro gruppo voterà negativamente".

Cecilia Cappelletti, per il gruppo Centrodestra per il cambiamento, riscontra "alcune voci positive, ma vorrei soffermarmi sul 1 milione 586 mila euro che nei due anni la Città Metropolitana stanzia per il Tour de France.

Ritengo sia una ferita per la politica di questo ente che ha come attività principale le scuole e la viabilità e invece investe una cifra così importante come il Tour de France nemmeno fosse il tour d’Italia.

Guardando il percorso della prima tappa quella che partirà da Firenze e che arriverà a Rimini passando da Pontassieve vorrei avanzare una critica ovvero che la Metrocittà non possa fungere da salvadanaio per Firenze.

Regione Emilia Romagna e la Regione Piemonte che sono le altre partner di questa attività immagino metteranno dei fondi propri. Non capisco quindi il mancato coinvolgimento della Regione Toscana.

Perché questi soldi non vengono investiti per le attività sportive dei nostri comuni e delle nostre associazioni sportive?

Vorrei che i soldi fossero investiti sulla scuola superiore Balducci del comune di Pontassieve oppure sulle strade che attraversano la nostra città metropolitana. Il nostro sarà un voto negativo"

Circa queste polemiche, Brenda Barnini ha evidenziato l'attivazione di un vero e proprio tavolo di concertazione per l'esame di tutti gli aspetti di ricaduta sul territorio. L'approvazione delle risorse non esaurisce un percorso che porterà ad altre delibere.

Circa il Tour de France, ha rilevato Nicola Armentano, consigliere delegato allo Sport, "solo la partenza è sul territorio comunale di Firenze mentre il percorso della prima tappa si sviluppa in larga parte proprio nella Metrocittà, da Bagno a Ripoli, a Pontassieve, Dicomano e San Godenzo, che avranno un grande ritorno in termini di visibilità e promozione oltre che di attivazione di economie. Ci raggiungerà per il tour una carovana di 6 mila persone. Sono meravigliato di queste critiche, tanto più alla luce di quanto fatto dalla Città Metropolitana proprio per lo sport e le società sportive del territorio, come nel caso delle Olimpiadi e Paralimpiadi metropolitane e delle altre numerose iniziative o manifestazioni sportive sostenute negli anni passati e quelli a venire".

Per Massimo Fratini, capogruppo del Pd, "si cerca di fatto uno scusa per votare contro di fronte a un bilancio solido che evidenzia anche la bravura degli uffici tecnici, in ordine a viabilità ed edilizia scolastica".

Fonte: Città Metropolitana di Firenze