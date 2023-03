La musica di Piero Pelù diventa arte urbana: l'artista dona un’opera monumentale a Greve in Chianti

La musica suona anche attraverso l'arte e si diffonde in una delle piazze centrali di Greve in Chianti. Il grande cantautore italiano, nonché fondatore del gruppo Litfiba, Piero Pelù dona un ‘pezzo’ della propria passione per l'arte e la musica alla comunità chiantigiana.

Lunedì 27 marzo alle ore 12 l'artista sarà a Greve, cuore del Chianti Classico, per condividere con il sindaco Paolo Sottani e il vicesindaco Giulio Saturnini la consegna ufficiale e l'inaugurazione dell'opera d'arte contemporanea “Suonatore”, realizzata da un altro illustre protagonista della cultura visiva e dell'illustrazione. Si tratta del pittore, scultore, autore e illustratore di albi e libri per l'infanzia Fuad Aziz.

La monumentale scultura, alta 3 metri, realizzata in bronzo dalla Fonderia artistica L. Del Giudice & Figli di Greve in Chianti, andrà ad impreziosire piazza della Resistenza, nel capoluogo, come simbolo del linguaggio musicale e di ogni forma ed espressione artistica che unisce e crea ponti culturali e sociale tra le persone. "È un dono straordinario che accogliamo con grande entusiasmo - dichiara il sindaco Paolo Sottani - e per il quale ringraziamo, a nome di tutta la comunità grevigiana, Piero Pelù, un artista sensibile e generoso che conosce molto bene il Chianti e a questo territorio è profondamente legato, avendo abitato a lungo tra le nostre colline". “Il cuore di Piero Pelù lascia un segno d’arte nel nostro tessuto urbano – continua il primo cittadino - l’opera evoca i valori più profondi della musica, linguaggio universale, aperto e inclusivo, un veicolo di emozioni che non conosce confini e richiama i temi dell’unione, della pace e della solidarietà”. La cerimonia inaugurale sarà seguita da un brindisi presso la Casa del popolo di Greve in Chianti. Tutta la cittadinanza è invitata a partecipare.

L’artista

Fuad Aziz è nato in una città antichissima nel cuore del Kurdistan, Arbil/Irak, nel 1951. Ha studiato presso l’Accademia di Belle Arti di Baghdad fino al 1974. Ha deciso, poi, di giungere in Italia e si è iscritto all’Accademia di Belle Arti di Roma e poi di Firenze dove ha conseguito la laurea. Pittore, scultore, da alcuni anni lavora anche come autore e illustratore di albi e libri per l’infanzia. Ha realizzato numerose mostre personali e collettive sia in Italia che all’estero e ha pubblicato numerosi libri presso case editrici italiane.

