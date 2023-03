Nello scontro tra i due gigli, Firenze batte Castelfiorentino

Nel recupero della seconda giornata di ritorno il Basket Castelfiorentino cade 46-68 per mano della Pallacanestro Femminile Firenze.

Nel primo dei due impegni a distanza ravvicinata non arriva il colpaccio per il Basket Castelfiorentino che al PalaGilardetti si arrende di fronte alla Pallacanestro Femminile Firenze, seconda della classe. Le fiorentine chiudono la pratica sul 46-68 rispettando i pronostici della vigilia e amministrando fino in fondo una gara sempre saldamente condotta.

Con le rotazioni ancora ridotte, le ragazze di coach Jacopo Giusti sono chiamate agli straordinari fin dalla palla a due. Firenze mette la testa avanti e chiude sul +8 la prima frazione (11-19), preludio all’allungo che nel secondo quarto incanala la sfida: all’intervallo, infatti, il tabellone segna 19-35. Al rientro dagli spogliatoi le gialloblu provano a restare aggrappate alla partita ma le fiorentine tengono salda l’inerzia e al 30′ la forbice si allarga toccando il +20 (29-49). Un vantaggio che permette alle ospiti di amministrare tranquillamente l’ultimo quarto, che di fatto serve soltanto a fissare il punteggio.

Prossimo impegno venerdì, di nuovo al PalaGilardetti, quando alle 21 arriverà Prato, terza della classe.

BASKET CASTELFIORENTINO – P.F. FIRENZE 46-68

Tabellino: Banchelli 11, Aramini 5, Bellantoni 5, Lucchesi 3, Andries 2, De Felice 11, Caparrini 9, Moustakalle. All. Giusti. Ass. Iserani, Costa.

Parziali: 11-19, 19-35 (8-16), 29-49 (10-14), 46-68 (17-19)

Arbitro: Bismuto di Pisa.