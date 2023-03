Nuovo accordo tra Camaiore e Parco delle Alpi Apuane per la promozione delle aree collinari

Il Comune di Camaiore e il Parco delle Alpi Apuane hanno firmato un Protocollo d’Intesa per la valorizzazione e lo sviluppo delle aree comunali inserite nell’area protetta. Un patto di fondamentale importanza per il recupero e la riscoperta di alcune importanti funzionalità della aree comunali, da portare avanti in maniera sinergica e condivisa.

L’accordo stipulato prevede la concretizzazione dei cosiddetti “Avamposti del Parco” e “Nodi di attestamento”, ovvero aree comunali attrezzate che rendano possibile la fruizione dell’area protetta del Parco. Questi due punti sono stati individuati nelle località di Tre Scolli e Passo del Lucese, che saranno oggetto di manutenzione del verde e lavori per la realizzazione di aree sosta, di aree ricreative attrezzate e di percorsi di collegamento alla sentieristica dell’area protetta, con il miglioramento dei sentieri di accesso al monte Rondinaio.

Inoltre, Parco e Comune hanno stabilito la prossima realizzazione di punti di informazione in due località strategiche, ovvero Casoli e Gombitelli. I locali individuati per quest'iniziativa promozionale sono l’ex Scuola Elementare di Gombitelli e Villa Murabito a Casoli: per entrambi questi immobili il Comune ha già in fase di elaborazione progetti di valorizzazione e manutenzione che ne oermetteranno un utilizzo adeguato anche per le finalità individuate dall’accordo con il Parco, in collaborazione con le comunità locali che nel breve verranno coinvolte in un processo di co-progettazione

L’accordo prevede che il Comune si occupi della progettazione e realizzazione degli interventi, mentre il Parco penserà all’allestimento dei luoghi e alla loro gestione. La loro manutenzione continua spetterà al Comune per i primi cinque anni, mentre per il successivo lustro passerà al Parco. A livello economico, i costi di tali interventi saranno ripartiti fra Comune di Camaiore e Parco delle Alpi Apuane, il quale che concorrerà alla realizzazione delle opere per 80 mila euro

“Per la prima volta nascono politiche di valorizzazione condivisa fra Comune di Camaiore e Parco – commenta l’Assessore alla Pianificazione Territoriale Iacopo Menchetti -. Camaiore e i suoi avamposti del Parco, oggetto di questo protocollo di intesa, è la porta a sud dell'area protetta, in diretta vicinanza con le aree urbane della Versilia e della Lucchesia. Attraverso queste collaborazioni, che nel nostro territorio non hanno precedenti, passa la possibilità di generare nuovi servizi e nuova attrattività alla nostra montagna. A breve inizieremo il percorso di elaborazione della proposta progettuale con le comunità coinvolte”.