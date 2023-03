Open Day, i nidi d'infanzia si presentano alle famiglie

È tempo di Open Day per i servizi educativi del Comune di Empoli. I genitori, accompagnati dalle educatrici, potranno visitare gli spazi, avere informazioni generali sull’organizzazione della giornata al nido, sulle attività e sulle proposte educative. Le due giornate dedicate agli ‘Open Day’ sono in programma sabato primo aprile dalle 10 alle 12.30 e nel pomeriggio dalle 16 alle 18.30 e mercoledì 12 aprile 2023 dalle 17.30 alle 19.30.

In queste occasioni, le famiglie potranno visitare i nidi d’infanzia "La casa dei canguri" (via Garigliano 17/19 - Polo scolastico di Serravalle - tel. 0571 591225), "Piccolo Mondo" (via Val Gardena - tel. 0571 81690), "Stacciaburatta" (via Righi - tel. 0571 926206), “Trovamici” (Largo della Resistenza 2 – Empoli - tel. 0571 1591474) e "Melograno" (via Arnovecchio, 11 - Loc. Cortenuova - tel. 0571 590940) e il Centro Zerosei (via Cherubini, 40 - tel. 0571 590280). Per quanto riguarda il nido Melograno, che per l’anno educativo 2023/2024 sarà trasferito come annunciato nei giorni scorsi nei locali dell’ex scuola dell’infanzia Leopardi per permettere i lavori di demolizione e ricostruzione della struttura di via Arnovecchio, le giornate di Open Day si svolgeranno comunque nella sede attuale per permettere alle famiglie di incontrare il personale e conoscere il progetto educativo.

Gli Open Day rappresentano di fatto l'avvio della relazione fra il servizio educativo e le famiglie. E' il primo momento di incontro e di apertura della struttura ai genitori di bambine e bambine, un primo step al quale se ne aggiungono altri quando il percorso educativo è avviato. Per esempio, per le famiglie dei bambini che frequentano i nidi d'infanzia e il Centro Zerosei, dal mese di marzo fino a maggio, sono in corso le Giornate aperte e i 'gruppi di parola', due differenti modalità per permettere ai genitori di condividere l'esperienza dei servizi educativi: grazie a queste iniziative, le famiglie possono scegliere di entrare nei servizi educativi del Comune di Empoli e di vivere momenti della giornata con i loro piccoli oppure di confrontarsi, in piccolo gruppi, scambiandosi esperienze di vita legate alla crescita dei bambini. L'obiettivo è rendere l'esperienza all'interno dei servizi educativi un'esperienza di crescita e arricchimento per tutta la famiglia e non soltanto per i piccoli che frequentano la struttura.

"Gli open day sono per le famiglie il primo momento di incontro con il personale, le strutture e i progetti che caratterizzano i nostri nidi d'infanzia e il Centro Zerosei - sottolinea la sindaca Brenda Barnini - Si tratta di un'occasione per conoscersi e per comprendere l'importanza e la qualità dei servizi educativi nel percorso di crescita di ogni bambina e di ogni bambino, ma anche di ogni famiglia. Da sempre, l'apertura alle famiglie e il coinvolgimento dei genitori nelle attività proposte sono punti di forza dei nostri servizi educativi. Per questo, invito tutte le famiglie interessate a cogliere questa opportunità per toccare con mano le proposte offerte".

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Empoli