Organizza il suo funerale, onoranze funebri chiamano i carabinieri: salvato anziano

Un anziano residente a Roccastrada ha fatto preoccupare un'azienda di pompe funebri chiedendo dettagli sul proprio funerale che avrebbe dovuto svolgersi due giorni dopo. L'impiegato delle pompe funebri ha deciso di segnalare la cosa ai carabinieri della stazione di Grosseto. I militari hanno quindi individuato l'uomo in una casa di campagna e, una volta giunti sul posto, hanno trovato l'anziano confuso e stravolto: l'uomo aveva collegato un tubo di plastica allo scarico dell'auto, portandolo dentro l'abitacolo.

Sul tavolo della cucina, inoltre, erano presenti denaro contante e diversi messaggi di addio per i suoi familiari. Dopo aver parlato e fatto sfogare l'uomo, i militari hanno allertato l'assistenza sanitaria e i suoi parenti, ai quali è stato affidato.

Rinnoviamo il costante appello alla richiesta di aiuto qualora ci fossero persone a rischio: Se senti di trovarti in situazioni di disagio o conosci persone in questo stato, ci sono numeri di telefono e siti internet adatti per un aiuto istantaneo. Per gli adolescenti minorenni è disponibile il Telefono Azzurro (19696, www.azzurro.it), per i più grandi il Telefono Amico (199 284 284, www.telefonoamico.it).