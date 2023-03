Orientamento, i tutor dell’Università di Firenze in diretta Instagram

La bussola per l’orientamento universitario è anche sui social di Unifi. A partire da giovedì 23 marzo, alle 15.30, parte "Tutor Live. L’orientamento Unifi in diretta Instagram”, un calendario di appuntamenti, in cui studenti senior rispondono in tempo reale sul canale ufficiale Instagram dell’Università di Firenze ai dubbi dei giovani alle prese con la scelta universitaria e alle domande dei laureandi e laureati triennali interessati a iscriversi a un corso di laurea magistrale.

La prima diretta è dedicata a Ingegneria, a seguire il 30 marzo sarà la volta di Studi Umanistici e della Formazione, il 6 aprile (sempre alle 15.30) sarà invece protagonista Scienze Matematiche Fisiche e Naturali, il 13 aprile Giurisprudenza, il 20 aprile Scienze della Salute Umana – area del farmaco, il 4 maggio Architettura. Il calendario sarà poi integrato con le date dei live di Agraria, Economia e Management, Psicologia, Scienze della Salute Umana - area medica Scienze politiche.

Le registrazioni saranno disponibili nella sezione reel del canale instagram dell'Ateneo.

Ciascuna diretta sarà lanciata da una storia sul canale Instagram Unifi un giorno prima del live per consentire agli studenti di inviare delle domande anche in anticipo tramite la funzione domande messa a disposizione dalla piattaforma.

La diretta ha una durata di trenta minuti circa, ma saranno fornite delle risposte anche attraverso la messaggistica, una volta concluso il live, se il tempo non dovesse essere sufficiente.

Sempre in chiave di orientamento social, sempre sul canale Instagram di Unifi, è disponibile un reel in cui la presidente della Scuola di Scienze della Salute Umana Betti Giusti presenta il Tolc Med, una novità che interessa l’accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico ad accesso programmato in Medicina e chirurgia Odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2023/24.

Fonte: Università di Firenze