Pensavo Peccioli, tre giorni, più di 40 ospiti, 10.000 presenze con tanti incontri sold out

La terza edizione di Pensavo Peccioli, in programma dal 17 al 19 marzo nel piccolo borgo toscano, si è contraddistinta per la qualità. Tanti gli incontri e i confronti con gli oltre 40 ospiti coinvolti, tra scrittori, politici, scienziati, attrici, editori, registi, giornalisti, architetti e artisti. Tanti e diversi i punti di vista che hanno offerto interpretazioni inedite sui fatti del mondo. Tante le storie e i temi affrontati intorno all’uomo, tra passato, presente e futuro. Tanti gli sguardi, circa 400, fotografati da Vittorio Corsini per la campagna “Lo sguardo di Peccioli”, una riedizione dell’opera del 2017 che farà parte della mostra all’Istituto Italiano di Cultura di New York in programma a dicembre 2023. Tante, infine, le persone, tra cui moltissimi giovani, che hanno affollato il Palazzo Senza Tempo, il Cinema Passerotti e il Centro Polivalente, facendo registrare il sold out a quasi tutti i 26 appuntamenti in programma.

«L’edizione 2023 di Pensavo Peccioli – spiega il sindaco di Peccioli Renzo Macelloni – registra una grande crescita, sia dal punto di vista qualitativo degli ospiti presenti e sia, ovviamente, di pubblico. Un pubblico arrivato numerosissimo per questa tre giorni, sembra quasi che il Festival sia diventato un appuntamento sempre più atteso. Voglio sottolineare anche la grande professionalità di tutto lo staff de Il Post che, coordinato da un sempre più “pecciolese” Luca Sofri, sta veramente alzando il livello di questa manifestazione. Siamo convinti che oramai “Pensavo Peccioli” possa restare un riferimento dal punto di vista culturale in Toscana, ma ormai anche a livello nazionale, per i prossimi anni».

Pensavo Peccioli continuerà fino al 28 gennaio 2024 al Palazzo Senza Tempo con la mostra personale “Anthologica” di uno dei più famosi illustratori italiani contemporanei, Emiliano Ponzi, che ha conquistato il mondo con le sue cover poetiche dei romanzi di Bukowsky, a cura di Federico Cano Correa e Stefano Cipolla, art director de L’Espresso.

Il programma di Pensavo Peccioli è stato curato da Luca Sofri. Pensavo Peccioli è organizzata dalla Fondazione Peccioliper, con il sostegno di Belvedere Spa e in partnership con Il Post.

Fonte: Ufficio Stampa