Seminari di canto, ballo e percussioni popolari, ultimi due appuntamenti in programma con Sabina Gala e Francesco Salvadore

Ultimi appuntamenti in arrivo per “Me la suono, me la canto, me la ballo”, il ciclo di seminari pratici dedicati alla scoperta e all’approfondimento del canto di tradizione orale, delle danze popolari e delle percussioni tradizionali, organizzate dall'associazione "Canto rovesciato", in collaborazione con l'associazione “La stazione” e con il patrocinio del Comune di San Miniato.

Sabato 25 marzo il circolo di Cigoli (San Miniato) ospiterà A suon di passi danzanti, un laboratorio sulla tarantella montemeranese: Montemarano, piccolo paese irpino, viene definito e si autodefinisce “paese della tarantella”, una danza bella e travolgente e particolarmente legata al carnevale. L'incontro sarà condotto da Sabina Gala, danzatrice e didatta, di formazione etnomusicologica e studiosa di etnocoreutica e antropologia della danza, attiva nell'associazione musicale Taranta di Firenze e collaboratrice di varie associazioni e centri studi e riviste di settore.

Sabato 1 aprile sarà inevce la volta di Francesco Salvadore, che condurrà un laboratorio dal titolo Il battito e il respiro, dedicato al ritmo, al tamburo e al canto siciliani. Salvadore è un esponente di spicco della musica tradizionale italiana, cantante e tamburellista di Unavantaluna-Cumpagnia di musica siciliana, da anni impegnato nella ricerca, nella riproposta e nell'innovazione della musica popolare siciliana. Il laboratorio si terrà al centro “La stazione” ricavato nei locali della stazione ferroviaria di San Miniato-Fucecchio.

Tutti I seminari sono aperti a tutte le persone interessate, senza prerequisiti o esperienze pregresse. L'accesso è libero (è richiesta l'iscrizione all'associazione "Canto rovesciato" - quota sociale 5 euro) e prevede un contributo di 20 euro, ridotto a 15 per i partecipanti ai cori promossi dall'associazione stessa. La prenotazione per ciascun seminario è obbligatoria. Maggiori info su www.cantorovesciato.it/me-la-suono-2/

Contatti e prenotazioni a info@cantorovesciato.it o al 349-8163917 (anche whatsapp).

Fonte: Ufficio Stampa