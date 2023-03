Un uomo di 46 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo un inseguimento

I carabinieri di Prato della stazione di Jolo hanno arrestato un cittadino marocchino di 46 anni già noto alle forze dell’ordine per i propri trascorsi giudiziari. L’uomo era stato notato mentre parlava con un connazionale in una zona a sud della città e i due, alla vista della pattuglia, sono scappati prendendo direzioni differenti.

Il 46enne, raggiunto dai militari, tentava di disfarsi di una dose di cocaina che è stata recuperata e sequestrata. Nella successiva perquisizione della vicina abitazione dell’uomo, che non forniva alcuna giustificazione del possesso o dati del connazionale, i militari hanno trovato altri 50 grammi di cocaina, materiale da confezionamento e un bilancino di precisione che, uniti ai circa 2.000 euro in contanti, ben occultati tra la biancheria intima in un cassetto dell’armadio, costituivano gravi indizi di colpevolezza che portavano alla misura precautelare, nonché al sequestro del materiale e contanti rinvenuti.

L’uomo è ora trattenuto presso la camera di sicurezza del comando di Prato in attesa del rito direttissimo che si terrà nel tribunale di Prato.