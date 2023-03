Utilizzano un bancomat rubato: tre persone denunciate

I carabinieri di Pisa hanno denunciato tre persone, in stato di libertà, per indebito utilizzo di una carta bancomat. Dopo un'indagine mirata, è emerso che i tre individui si sono appropriati indebitamente dei dati di una carta bancomat di proprietà di altri soggetti, utilizzandola per effettuare numerosi acquisti online per un totale di circa 3.000 euro. Fortunatamente, i militari hanno recuperato completamente la merce acquistata illegalmente e hanno segnalato i soggetti all'autorità giudiziaria competente