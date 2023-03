Vera Pelle al Vegetale, Leonardo Volpi confermato presidente

Leonardo Volpi resta alla guida del Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale anche per il biennio 2023-24. Lo affiancano i vice presidenti Massimo Boldrini e Paolo Testi.

Lo ha deciso il nuovo Consiglio Direttivo eletto dall'assemblea generale dei soci riunitasi il 27 febbraio che ha confermato i membri Michele Battaglia, Manuel Casella, Andrea Ghizzani, Stefano Pinori, Paolo Quagli, Simone Remi, Martina Squarcini. Mentre entra Maurizio Conti in sostituzione di Luca Tempesti.

"Sono grato a tutti coloro che in questi anni mi hanno affiancato e con i quali abbiamo affrontato insieme le difficoltà del mercato, dovute alla crisi pandemica. Nonostante tutto, abbiamo raggiunto importanti traguardi sia sul fronte economico, con una ripresa del 10% sul fatturato rispetto all'anno precedente, sia in merito al nostro impegno ambientale per vincere la sfida della sostenibilità", ha dichiarato il Presidente Leonardo Volpi.

"Lavoreremo con determinazione nei prossimi anni per portare avanti progetti che vedranno il settore della pelle conciata al vegetale in Toscana sempre più protagonista sul fronte internazionale, coerenti a principi di alta qualità e circolarità, di valorizzazione di una tradizione che parla al futuro. Ma consapevoli che nasceranno altre sfide e nuove opportunità nei mesi a venire", ha concluso Volpi.

Fonte: Consorzio Vera Pelle Conciata al Vegetale