Alla Pistoiese Alessandra Ricciarelli il premio Best Italian Hairdresser

On Hair Show & Exhibition, l'evento organizzato da BolognaFiere Cosmoprof che riunisce il mondo dell'acconciatura presentando le proposte più innovative dei leader per il mercato in Italia e all'estero. Questa dizione svoltasi il 19 Marzo ha ospitato oltre 10.000 professionisti del settore beauty - hair stylist, titolari e operatori di salone, distributori – e una giuria per premiare i migliori parrucchieri italiani.

Tra i giudici, il miglior parrucchiere del mondo Lorenzo Marchelle, eletto a Londra nel 2022, noti giornalisti di giornali di moda internazionali e la responsabile trucco del teatro La Scala con oltre 37 anni di lavoro nel settore.

Alessandra Ricciarelli è stata candidata come Best Italian Hairdresser ed ha vito la finale che si è svolta nella Virtus Arena di BolognaFiere.

Questo premio è un riconoscimento per i migliori lavori del settore.

“Per me questo premio è il risultato di tanto impegno e sacrifici. Amo la mia professione che faccio da venti anni e che per me è sempre stata in continua evoluzione!” dice Alessandra “Il lavoro in salone mi permette di stare a contatto con le clienti e vedere l’evolversi delle tendenze. Contemporaneamente faccio formazione la domenica e il lunedi per alcuni player del settore. Li mi aggiorno e sperimento nuove tecnologie.

Devo questo premio all’azienda per cui faccio formazione in questo momento: Selective Professional. Mi ha dato l’opportunità di creare i lavori premiati e di sperimentare la mia creatività. Un grande ringraziamento al salone dove esercito ogni giorno ,Gate24, che mi permette di stare in un ambiente all’avanguardia.

Io non ho mai avuto una mia azienda e vorrei che questo fosse un incoraggiamento a tutte le ragazze che, anche se dipendenti ,hanno voglia di crescere ed esprimere la propria passione… È possibile!