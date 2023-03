Luoghi da scoprire, raduni e shopping all'aperto: cosa fare questo weekend

Massa, Treno Ospedale Centoporte (visita Giornate FAI di Primavera 2023)

Primo weekend di primavera è sinonimo di gite fuori casa. Sono tanti gli appuntamenti in Toscana, tra cultura e shopping all'aria aperta, da vivere questo sabato 25 e domenica 26 marzo 2023.

Visite in tutta la Toscana - Giornate FAI di Primavera. Sabato 25 e domenica 26 marzo 2023 si rinnova l’appuntamento con il più importante evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Anche in questa 31ª edizione, la manifestazione di punta del FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano ETS offrirà l’opportunità di scoprire e riscoprire, insieme ai volontari della Fondazione, tesori di storia, arte e natura in tutta Italia con visite a contributo libero in oltre 750 luoghi di 400 città, la maggior parte dei quali solitamente inaccessibili o poco conosciuti - Qui i luoghi aperti in Toscana.

Empoli. Tutto pronto per il tanto atteso ritorno del mercato in piazza Matteotti. Il format organizzato da Anva-Confesercenti sui mercati legati alla stagionalità parte proprio dalla primavera. E l’appuntamento è domenica 26 per l’intera giornata. Saranno presenti 40 espositori selezionati con un mix merceologico in grado di soddisfare ogni esigenza. È confermata la disposizione dei banchi lungo tutto l’anello pedonale della piazza. Abbigliamento, accessori, arredo casa, calzature, alimentari e tanto altro per una intera giornata da dedicare allo shopping all’aria aperta - Qui i dettagli.

Castelfiorentino. Ha acceso i sogni di intere generazioni, diventando un vero e proprio simbolo di libertà per i giovani. È la mitica "Vespa", ideata dalla Piaggio nel lontano 1946, e che in una veste anche "acrobatica" tornerà protagonista domenica 26 marzo a Castelfiorentino nell’ambito di "Melodie di Primavera", festa organizzata dall’associazione del CCN "Tre Piazze" in collaborazione con Confesercenti e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino. Iniziative per tutte le età, negozi aperti, mercato floreale e esposizione di jeep e fuoristrada. Ovviamente largo alla "Vespa", con il raduno organizzato dal Vespa Club di Castelfiorentino.

San Miniato. Si alza il sipario della 15esima Edizione di Pinocchio Ciok a San Miniato Basso, domenica 26 marzo e domenica 2 aprile. Sarà la festa del cioccolato, ma anche dei prodotti tipici locali e quindi del buon gusto: la manifestazione nata nel 2006 è cresciuta nel tempo - Qui tutti i dettagli tra mercati, laboratori per bambini, degustazioni e raduni di mezzi da ammirare.

Sesto Fiorentino. Torna la primavera e con essa la voglia di fiori, piante e vita all’aria aperta. Sabato 25 e domenica 26 marzo il centro storico di Sesto Fiorentino ospiterà "Fiorinfiera - Sesto 2023". L’iniziativa porterà espositori del settore florovivaistico ed aziende agricole provenienti da tutta la Toscana, in un’ampia area espositiva che per l'occasione si estenderà tra Piazza Vittorio Veneto e Via Felice Cavallotti (florovivaisti, materiale per giardini e vita all’aria aperta), Via Dante Alighieri e Via Verdi (imprese agricole, prodotti a km 0 e mercatino). Si troveranno così tipicità di stagione, piante ornamentali, alberi da frutto, piante grasse e fiori di ogni tipo, nel periodo più indicato dell'anno per sistemare la nuova stagione di aree verdi, giardini di casa o terrazze da rinverdire.

Marina di Pisa. Un mercato straordinario sul lungomare di Marina di Pisa targato Anva Confesercenti Toscana Nord. L’appuntamento è per domenica 26 marzo con i banchi disposti lungo il litorale pisano.

Vicopisano. Sta per arrivare nel borgo di Vicopisano la seconda edizione di Chiassi 'N' Gusto, a cura di Birrante, dalle 12:00 di domenica 26 marzo in concomitanza con la Festa Dèi Camminanti (che si svolgerà il 25 e il 26 marzo, per informazioni, programma e iscrizioni: www.camminanti.it). I chiassi del borgo fortificato da Brunelleschi, ovvero i vicoli che portano dalla parte bassa alla parte alta del Castello, ospiteranno anche quest'anno tanti artigiani e produttori locali per una ricca passeggiata tra gusto e artigianato di qualità. Non mancheranno musica e momenti artistici con Fabrizio Bezzini e le sue chitarre sia alle 12:00 che alle 15:00, l'esibizione del gruppo Psukè Danza, alle 14:00, i laboratori di Chez Nous Le Cirque, alle 15:00 e alle 16:00, il Cantarmaggio con il Collettivo Folcloristico Montano, alle 16:00 e i MaMa Acoustic, alle 17;00. Ci sarà anche la possibilità di visite guidate alla scoperta delle bellezze e dei monumenti storici del borgo Bandiera Arancione del Touring Club.

Lucca. Un week end nelle atmosfere pop negli anni '80 e '90 con Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico, in programma sabato e domenica, 25 e 26 marzo. L'evento organizzato da Lucca Crea (società che realizza Lucca Comics & Games), al Polo Fiere di Lucca quest’anno porta ben 100 espositori con 1.200 metri quadri in più rispetto al 2022, tra Area Lounge e il "Sali e Gioca" al primo piano. Fumetti classici e moderni, giochi da tavolo, di ruolo e giocattoli, videogiochi arcade direttamente dalle sale giochi anni '80 e '90: tutto questo sarà protagonista dell’evento che apre la Lucca Crea Week - Qui i dettagli.