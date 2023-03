Firenze, servizio bus deviato per manifestazione ex Gkn

Sabato 25 marzo, in occasione di una manifestazione ex GKn con corteo a Firenze, dieci linee di bus urbane subiranno momentanee deviazioni e l’intera rete potrà essere coinvolta da rallentamenti e disagi.

La manifestazione inizierà dalle 14:00 da viale Guidoni all’angolo con via Forlanini, mentre il percorso si concluderà nei giardini della Fortezza da Basso, passando da Ponte di Mezzo, Piazza Dalmazia, Via Corridoni, Via del Romito e infine faranno il giro della Fortezza.

Il servizio di Autolinee Toscane dovrà necessariamente variare, modificando percorsi in base alle al percorso del corteo e fino alla conclusione della manifestazione, indicativamente nel tardo pomeriggio.

Saranno dieci le linee che saranno direttamente interessate: le linee 2, 17, 20, 23, 28, 31, 32, 55, 56 e 57. Queste, sulla base del posizionamento del corteo, cambieranno alcuni tratti dell’itinerario solitamente percorso. Tutta la rete però probabilmente subirà rallentamenti.

Tutte le informazioni su www.at-bus.it