Infrange la vetrina di una gelateria e ruba il fondo cassa: arrestato a Lucca

Nel cuore della notte ha infranto la vetrina di una gelateria di Lucca per poi entrare all'interno, forzare il registratore di cassa e prelevare alcune monete. Per questo un giovane, 20enne di origine marocchina, è stato arrestato dalla polizia intervenuta sul posto intorno alle 4 del mattino. Le volanti, giunte in via Fillungo dopo la segnalazione di una persona sospetta tra le vetrine dei negozi vicino via dell'Anfiteatro, hanno trovato il giovane che provava a darsi alla fuga. Immediatamente bloccato il 20enne è stato sottoposto a perquisizione ed è stato trovato in possesso di pinze, forbici e altro materiale utile allo scasso oltre che a tre involucri contenenti hashish, per un peso complessivo di circa 10 grammi. Con sé aveva anche diverse monete, per un ammontare di circa 70 euro, risultato prelevate dalla cassa della gelateria. Tutto il materiale è stato sequestrato e il denaro restituito al legittimo proprietario.

Condotto in questura per gli accertamenti del caso, il 20enne è stato arrestato per furto aggravato e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente, in attesa dell'udienza per direttissima all'esito della quale, questa mattina, è stato convalidato l'arresto con disposizione dell'obbligo di firma.