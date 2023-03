Lucca Collezionando, due giorni al festival vintage-pop tra fumetti e fantasy

Pronti a tuffarsi per un week end nelle atmosfere pop negli anni ’80 e ’90? Lucca Collezionando, il festival vintage-pop dedicato al fumetto e ai mondi del fantastico, vi aspetta sabato e domenica, 25 e 26 marzo, al Polo Fiere di Lucca.

Fervono i preparativi per la fiera, organizzata da Lucca Crea (società che realizza Lucca Comics & Games), al Polo Fiere di Lucca quest’anno porta ben 100 espositori con 1.200 metri quadri in più rispetto al 2022, tra Area Lounge e il “Sali e Gioca” al primo piano. Fumetti classici e moderni, giochi da tavolo, di ruolo e giocattoli, videogiochi arcade direttamente dalle sale giochi anni ‘80 e ‘90: tutto questo sarà protagonista dell’evento che apre la Lucca Crea Week.

Wild Boys of Eternia – Direttamente dagli anni ‘80, i Masters of the Universe saranno protagonisti di questa edizione di Collezionando. Sogno di tantissimi bambini, ai personaggi di He-Man, Skeletor e i loro amici e rivali è dedicata una mostra-omaggio con centinaia tra originali tra cui action figure, playset e veicoli provenienti dal fantastico universo di Eternia. A Lucca sarà ospite Emiliano Santalucia, l’illustratore e designer che ha contribuito alla creazione del mondo dei Masters, e Giuliano Piccininno, uno dei principali disegnatori italiani delle creature di Eternia, che daranno vita a un panel insieme a Dimitri Galli Rohl e Alessandro “DocManhattan” Apreda (sabato 25 marzo alle 17.30). Tanti anche gli espositori che porteranno pezzi rari, che ti permetteranno di completare la tua collezione: Fanta Universe (Funko Pop), Toyhouse (ultima serie e Masters vintage), Ory Comix (nuove figures kids di gomma) e Mondiversi (figures vintage).

I tornei nel “Sali & Gioca” – Al primo piano del Polo Fiere si gioca in analogico, con più di 50 tavoli dedicati a giochi da tavolo vintage, gioco di ruolo old school, giochi di carte collezionabili, wargame. Ci saranno tornei di Magic: The Gathering, Flesh and Blood, Bolt action e per chi ama il calcio a punta di dita, ci saranno anche tornei individuali di Subbuteo. Organizzatrici saranno le community ludiche e le associazioni del territorio: Ludus in Tabula, Kraken GDR, AFBIS, Club De Fina, Garfaludica, Ludissea 42, Save the Meeple e il Club Pantere. E ci saranno anche tornei per alcuni dei titoli dei videogiochi dei cabinati.

Fumetti al kilo e Bazar del Gioco Usato – Nel Bazar del gioco Usato (primo piano) si potranno acquistare giochi di seconda mano, e anche venderli! Basterà infatti lasciare i propri giochi al Bazar e tornare a fine giornata per riscuotere per l’eventuale vendita. Nell’area lounge (piano terra), Fumetti al kilo, lo spazio in cui potrete comprare fumetti di seconda mano pescandoli dalle ceste, mettendoli sulla bilancia e pagandoli letteralmente in base al loro peso.

I menù a tema manga, comics e fumetto – Per passare una giornata in relax, Collezionando propone una rinnovata serie di proposte nei punti ristoro, con un mix di specialità del territorio e suggestivi menù a tema. Nel punto ristoro si potrà scegliere anche fra i menù a tema “Kame House” (stile giapponese), Gotham (stile Usa) o Paperopoli (stile italiano). Nell’Area Lounge si potrà scegliere tra varie proposte gastronomiche di finger food, con taglieri di salumi e formaggi del territorio lucchese, distribuite da due simpatiche Ape-car, da gustare accompagnati da vino e birra di qualità.

Un party per Dampyr in anteprima – Sempre in area lounge, sabato 25 marzo, dalle ore 17 fino alla chiusura, Lucca Collezionando diventa una grande festa in onore di "Radio Vampira", l'albo numero 277 di Dampyr che sarà acquistabile in anteprima assoluta proprio a Lucca. Scritto da Giorgio Giusfredi per i disegni di Fabio Bartolini è disponibile in due differenti versioni in anteprima esclusiva rispetto all'uscita in edicola, prevista per il 4 aprile. Ma troverete anche una sinestesia artistica tra immagini e musica: Mauro Laurenti disegnerà dal vivo il rock e il blues dei Lupi della Notte, Tupa Nightwolf e Kaiser Fregi. Inoltre, i fondali con i disegni di Fabio Bartolini rimarranno allestiti negli stessi spazi per entrambi i giorni.

80 dettagli per un invito (e la mappa variant) – Il viaggio nei ricordi degli anni ‘80 e ‘90 parte proprio dal poster di Sergio Algozzino, ospite della manifestazione. Un’immagine carica di particolari e di omaggi alla pop culture, 80 citazioni dal mondo del fumetto, cinema, serie tv, animazione, videogames (anche in 8 bit). 80Quest è una vera sfida al pubblico, riservata ai visitatori di Lucca Collezionando 2023: chi sarà presente in fiera e individuerà almeno 60 di queste citazioni otterrà un invito per Lucca Comics & Games 2023. Inoltre, la simpatica mappa “variant” appositamente realizzata da Algozzino, sarà distribuita a chi darà la propria disponibilità a rispondere al nostro sondaggio su Collezionando 2023.

Firmacopie dedicati… – Tantissimi gli artisti ospiti che disegneranno dal vivo nell’artist alley dedicata, oltre a questo ci saranno anche i momenti “firma copie” con la possibilità di collezionare le stampe gratuite in edizione limitata e numerata! E per raccoglierle tutte e tenerle ordinate, potrete acquistare la cartella allo stand dell’Anafi. Sabato 25 al firma copie si alterneranno: Silena Moni & Moreno Chiacchiera (ore 10), Sergio Algozzino & EDYM (ore 11,15), Riccardo Nunziati & Giuliano Piccininno (ore 15), Elena Mirulla & Giancarlo Alessandrini (alle 16,30). Domenica 26 marzo Alfonso Font & Roberto Baldazzini (ore 10), Claudio Villa & Antonio Lapone (ore 11,15), BIGO & Emiliano Santalucia (alle 15,30). Sarà anche distribuita una magnifica stampa di Cavez, durante le sessioni, mentre una stampa speciale potrà essere ritirata al party di Radio Vampira: party con musica dei lupi della notte e albo di Dampyr, in anteprima assoluta, nella nuova area lounge, dove Fabio Bartolini e Giorgio Giusfredi firmeranno e consegneranno la stampa.

…e le opere dell’Area Performance in asta – Sempre in tema di tavole da collezione, entra nel vivo l’asta di beneficenza dell’Area Performance con oltre 30 opere, realizzate durante i cinque giorni di Lucca Comics & Games 2022, con i più grandi artisti ospiti internazionali. L’asta è attiva online su Catawiki, sponsor di Lucca Collezionando, qui http://bit.ly/3TfSstc e chiuderà domenica 26 alle 20.00.

La navetta gratuita dalla stazione ferroviaria – Il Polo Fiere di Lucca è dotato di un ampio parcheggio a servizio della manifestazione, ma per chi decide di venire in treno è attiva, dalla stazione ferroviaria (all’uscita a sinistra) un servizio navetta gratuito che effettua il collegamento con orario continuato dalle 8,30 alle 19,30.

www.luccacollezionando.com

Fonte: Lucca Comics & Games - Ufficio stampa