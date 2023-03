Pesci morti e acque di uno strano colore, intervento ARPAT per verificare il torrente Stella a Pistoia

A seguito di segnalazione da parte di alcuni cittadini, nella mattinata di domenica 19 marzo, il personale tecnico del Dipartimento ARPAT di Pistoia ha realizzato i primi accertamenti nel tratto del torrente Stella, in località Masotti, dove le acque si mostravano opalescenti di colore innaturale e con la presenza di pesci morti.

Il personale intervenuto ha effettuato alcune misure che mostravano una decisa alterazione nel valore del pH dell’acqua. Nell’immediatezza, il personale tecnico ha campionato le acque per individuare sostanze in grado di produrre l’anomalia riscontrata, successivamente ha proseguito l’intervento risalendo il tratto del torrente dalla località Masotti arrivando sia al cantiere dei lavori della galleria di Serravalle Pistoiese sIa ad una ditta produttrice di calcestruzzo.

Gli accertamenti svolti all’interno della ditta produttrice di calcestruzzo hanno dato esito negativo, in quanto la stessa è dotata di un impianto a ciclo chiuso, senza scarico nel torrente Stella; quelli svolti all’interno dell’area del cantiere, invece, hanno permesso di individuare una problematica tecnica del ciclo di depurazione dei reflui derivanti dall’attività. Al momento degli accertamenti, la ditta ha immediatamente provveduto a interrompere il funzionamento dell’impianto di trattamento delle acque, il cui scarico nel torrente Stella non avviene in continuo ma solo nel caso di riempimento completo della cisterna di accumulo.

In considerazione di quanto accertato, il Dipartimento di Pistoia ha stabilito che, fino al ripristino del corretto funzionamento dell’impianto di depurazione, i reflui da depurare siano stoccati temporaneamente in attesa di essere smaltiti come rifiuti liquidi. Il ripristino del corretto funzionamento dell’impianto di depurazione dovrà preventivamente essere comunicato al Dipartimento ARPAT di Pistoia.

Quanto accertato nell’area del cantiere per la realizzazione della galleria di Serravalle Pistoiese non risulta direttamente ricollegabile con quanto rilevato sulle acque del torrente, in quanto al momento del sopralluogo lo scarico non era in atto, come già riportato sopra, infatti si tratta di un scarico non in continuo e, peraltro, non sono state rilevate problematiche di imbrattamento degli argini del stesso.

La situazione è in corso di monitoraggio da parte del Dipartimento ARPAT di Pistoia.