Riso al radicchio rosso

Buongiorno la ricetta di oggi l'ho preparata io. Il radicchio è un ortaggio che non compro spesso, ma quando vado al Mercatale del sabato mattina a Empoli trovo dei bei cespi di radicchio e così ho deciso di utilizzarlo per cucinare il riso. Sono andata a curiosare sul web per trovare una ricetta che mi piacesse e ho scelto quella del famoso portale di cucina Il cucchiaio d'Argento.

Il radicchio si presta ad essere mangiato sia crudo che cotto come in questo caso in risotti oppure può essere utilizzato per preparare sughi per primi piatti, contorni gratinati al formaggio. Una ricetta molto buona anche per chi non ama molto mangiarlo crudo.