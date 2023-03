Scontro mortale a Cecina, il conducente fuggito si presenta agli agenti

Questa mattina, un uomo sessantenne della provincia di Livorno si è presentato spontaneamente alla polizia municipale di Cecina, accompagnato dal suo avvocato, ammettendo di essere il conducente del veicolo coinvolto nell'incidente stradale in cui ieri un motociclista di Piombino è deceduto. L'uomo è ora indagato per omicidio stradale, omissione di soccorso e fuga.

L'uomo ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. Le indagini sono ancora in corso per chiarire alcuni aspetti della dinamica dell'incidente. Da quanto appreso l'incidente potrebbe essere stato causato dal tentativo di sorpasso dell'auto guidata dal sessantenne, che ha costretto il motociclista a evitare il veicolo e a finire la corsa contro un mezzo proveniente in senso contrario.