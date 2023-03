Ausl Toscana nord ovest, cordoglio per la morte di Chiara Monetti

L’Azienda USL Toscana nord ovest esprime il proprio cordoglio per la scomparsa dopo lunga malattia di Chiara Monetti, 47 anni, infermiera in servizio al SerD (Servizio Dipendenze) di Livorno e precedentemente impegnata alle Cure Palliative. "L’Azienda - si legge su Facebook - la ricorda come una delle prime infermiere che hanno contribuito alla costruzione del servizio delle cure palliative domiciliari di Livorno, costantemente a disposizione dei pazienti anche presso l’hospice fin dalla sua istituzione. In particolare, si ricorda la sua disponibilità e dolcezza verso pazienti e colleghi anche nell’ultimo periodo del suo servizio presso il SerD. A tutti i suoi cari, e in particolare ai due figli e al marito, giungano le più sentite condoglianze da parte del personale sanitario e di tutta l’Azienda USL Toscana nord ovest".