Basket Castelfiorentino, Abc Solettificio Manetti attesa dalla Pallacanestro Agliana

Dal Capitini inizia ufficialmente il rush finale. Con le ultime cinque giornate di regular season rimaste, e con una classifica cortissima nella zona alta, domenica alle ore 18 l’Abc Solettificio Manetti farà visita alla Pallacanestro Agliana per l’undicesima giornata del girone di ritorno (arbitri Cirinei di Pisa, Massei di Viareggio).

Contro un avversario ostico, e in una sfida da sempre combattuta e sentita, i ragazzi di coach Walter Angiolini proveranno a tornare alla vittoria lontano da casa, vittoria che manca ormai dallo scorso 18 febbraio a Livorno, dopo cui sono seguite le sconfitte a Siena sponda Virtus e a Lucca. Guidata da coach Tommaso Mannelli, Agliana è reduce da due risultati negativi rimediati per mano di Prato ed Arezzo, pertanto va da sè che le motivazioni dei padroni di casa saranno fortissime. Motivazioni anche legate alla classifica, con i neroverdi in cerca del miglior piazzamento in griglia playoff. Una squadra che può contare sulla compattezza e sull’esperienza di uno zoccolo duro ormai ampiamente collaudato, in cui spiccano il talento dei vari Nieri, Zita, Nesi e dell’ex gialloblu Andrea Tommei nel reparto esterni, e le doti tecniche e fisiche di Bruno e Tuci nel pitturato. A rafforzare il roster neroverde si sono poi aggiunti in estate l’ala Francesco Cinalli, con trascorsi in serie B a Chieti, Porto Sant’Elpidio e Valsesia, e il centro Francesco Razzoli, prodotto del vivaio aglianese. Un organico di assoluto valore che potrà contare su un fattore campo tradizionalmente molto forte.

L’Abc di coach Angiolini, reduce dall’acuto interno ai danni di Synergy, dovrà adesso ritrovare la quadratura anche lontano dal PalaBetti. Un’Abc chiamata a sfoderare una prestazione tutta cuore e carattere in un campo, e contro una squadra, che puniranno ogni singolo errore. E fondamentale, proprio come sette giorni fa, sarà l’approccio alla sfida dei gialloblu. Nella consapevolezza che da adesso in poi sarà in mano il nostro destino e, con esso, la possibilità di difendere tutto il buono fatto fino ad oggi.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio Stampa