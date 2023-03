Da Vinci un messaggio di pace nella mostra di Michelangelo Pistoletto a Milano

Il 22 marzo al Palazzo Reale di Milano è stata inaugurata la Mostra di Michelangelo Pistoletto "La Pace Preventiva": all’interno di un grande labirinto-installazione, risultato del progressivo srotolarsi di cartoni ondulati disposti sull’intera superficie della suggestiva Sala delle Cariatidi, sono esposti alcuni dei lavori più significativi realizzati da Michelangelo Pistoletto nel corso della sua attività (come gli Autoritratti e Quadri specchianti, la Venere degli stracci, il Terzo Paradiso, la Mela reintegrata fino alla recente Formula della Creazione). Il visitatore camminando all’interno del labirinto raggiunge le opere in esposizione vivendo un’esperienza emozionante e al contempo riflessiva che favorisce la consapevolezza dell’arte quale motore di una trasformazione responsabile della società con il coinvolgimento di tutti nel processo di cambiamento.

Il percorso espositivo è preceduto da una gigantografia dell’icona della Mostra: "La Pace Preventiva", aperta al pubblico fino al 4 aprile. Per rappresentare questo concetto, Michelangelo Pistoletto ha 'adottato' un disegno realizzato nel 2015 da Manish Paul nell’ambito del Progetto didattico "Educare alla Pace: Leonardo, Picasso, Pistoletto" ideato e curato dalla Prof.ssa Patrizia Vezzosi presso l’Istituto Comprensivo di Vinci dal 2013. Nel disegno la Colomba della Pace di Picasso porta nel becco il simbolo del Terzo Paradiso di Michelangelo Pistoletto. Il simbolo del Terzo Paradiso è una riconfigurazione del segno matematico dell’infinito composto da tre cerchi consecutivi: i due cerchi esterni rappresentano tutte le differenze e le antinomie mentre il cerchio centrale è la compenetrazione fra i cerchi opposti in cui le antinomie trovano un equilibrio superiore: dagli opposti IO e TU si genera il NOI. Rappresenta il grembo generativo di una nuova umanità capace di superare i conflitti.

Questo disegno è rappresentato in un pannello in ceramica affisso all’ingresso dell’Istituto Comprensivo di Vinci, Ambasciata del Terzo Paradiso, con l’aggiunta della Regola d’Oro della Scuola: "Fai agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. Non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te", essenziale per ottenere "La Pace Preventiva".

Auspichiamo che l’immagine della Pace Preventiva, unita alla Regola d’oro, coinvolga tutte le Scuole in un passaparola mondiale: "L’Educazione è l’arma più potente che si può usare per cambiare il mondo" (N.Mandela).

Patrizia Vezzosi, professoressa dell'Istituto Comprensivo di Vinci