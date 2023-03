Il commercialista Buselli di Fucecchio rieletto consigliere della Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri

Il commercialista Gianluca Buselli è stato eletto nel consiglio di amministrazione della Cassa Nazionale Previdenza Ragionieri. Buselli, dell'omonimo studio associato che ha sede a Fucecchio, inizia oggi il secondo mandato come componente del cda della CNPR ed è l'unico consigliere per la regione Toscana. Il commercialista ha la delega agli immobili e si occuperà di gestire il patrimonio immobiliare dell’ente. L’assemblea dei delegati ha confermato inoltre la fiducia alla lista del presidente uscente del cda Luigi Pagliuca.

La Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza a favore dei Ragionieri e Periti Commerciali è un ente di previdenza obbligatoria con un patrimonio di circa 2,7 miliardi di euro. L’ente è nazionale ed ha sede a Roma in via Pinciana.

È costituito come associazione, l’iscrizione è rivolta ai ragionieri commercialisti e agli esperti contabili iscritti all’Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, che esercitano la libera professione con carattere di continuità. Il Consiglio di amministrazione è costituito da undici componenti di cui dieci eletti dal Comitato dei delegati fra i suoi componenti in rappresentanza della categoria, ed uno nominato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. I componenti del Consiglio di amministrazione restano in carica per quattro anni e possono essere eletti al massimo per tre mandati consecutivi.