Incastrati tra le lamiere dopo l'incidente, soccorsi a Perignano

Poco prima delle 7 a Casciana Terme Lari si è verificato un incidente stradale. Sulla via Livornese Est nella frazione di Perignano si sono scontrate due auto. Due persone sono rimaste incastrate nelle lamiere delle vetture.

Per liberare i feriti è stato necessario l'intervento dei vigili del fuoco di Cascina. Non si conoscono attualmente le generalità e le condizioni delle persone coinvolte.

Sul posto un’ambulanza della Misericordia di Crespina, la Pubblica Assistenza di Ponsacco e l’automedica di Pontedera per assistere i feriti e trasferirli in ospedale, oltre ai carabinieri per i rilievi.