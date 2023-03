Incidente a Cortenuova tra auto, ferita una 57enne

Incidente con due feriti a Empoli, in via di Cortenuova, che collega l'omonima frazione con Pontorme. Questa mattina alle 7.30 sono stati chiamati a intervenire i sanitari della Misericordia di Empoli con due ambulanze. Nello scontro tra auto, due sono i feriti coinvolti, tra cui una 57enne. La polizia municipale dell'Unione deiComuni si è occupata dei rilievi. Chiamati anche i vigili del fuoco del distaccamento del Terrafino per la messa in sicurezza dei due veicoli.