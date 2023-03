'La leggenda del pallavolista volante' con Andrea Zorzi a Fucecchio

Al Nuovo Teatro Pacini nell’ambito dell’ottava edizione della stagione di prosa, SIPARIO BLU, tradizione e innovazione, organizzata dal Teatrino dei Fondi, venerdì 31 marzo alle ore 21:30 chiude la stagione Andrea Zorzi detto “Zorro”: il pallavolista due volte campione del mondo che sale sul palco in compagnia dell’esplosiva attrice Beatrice Visibelli, regia Nicola Zavagli, una produzione Teatri di Imbarco.

Lo spettacolo La leggenda del pallavolista volante è un lavoro dove lo sport incontra il teatro e si fa metafora della vita. In un crescendo di momenti a tratti ironici ed esilaranti, con note malinconiche o persino drammatiche prende vita la biografia di un campione che ha segnato la nostra storia sportiva, riscoprendo con leggerezza la filosofia e il potenziale umano dello sport, al di là degli imperativi tecnici, economici e mediatici, con l’idea che nella vita, come nella pallavolo, senza una squadra non si possa arrivare da nessuna parte.

Si dipana in scena un affresco teatrale dove la vicenda personale s’intreccia alla storia e al costume, dove la luminosa carriera di uno sportivo viaggia attraverso la cronaca e la storia di un Paese: dalla campagna veneta degli anni settanta ai nostri giorni, dai racconti di un’adolescenza complessata, alla formazione di uno sportivo e poi di un campione.

Sono finite per Andrea Zorzi le sfide? Nient’affatto: ora “gioca” a teatro, dove – diretto da Nicola Zavagli – si muove con maestria al fianco di Beatrice Visibelli trasportando l’immaginazione degli spettatori attraverso le sue imprese sportive e le sue emozioni di ragazzo, di campione, di uomo.

Fonte: Ufficio Stampa