Nidi comunali a Scandicci: 210 posti disponibili per il prossimo anno

Nell’anno educativo 2023/2024 i posti nei nidi comunali saranno complessivamente 210, 12 in più rispetto alla situazione attuale, così suddivisi per età: 36 per i piccoli tra 3 e 12 mesi (in questo anno educativo sono 24), 82 per i bambini di età media dai 13 ai 24 mesi (quest’anno sono 88, ma il prossimo anno aumenteranno in modo sensibile i posti a tempo lungo anche per questa fascia di età), 92 per i grandi, mentre adesso i posti disponibili sono 88.

Assieme all’aumento dei posti complessivi, e in particolare dei posti disponibili per la fascia di età dei piccoli, “l’impegno dell’Amministrazione Comunale per il prossimo anno riguarda anche l’incremento di 45 posti disponibili per i tempi lunghi, che saliranno a 185 rispetto ai 142 di quest’anno”, come spiega l’assessora alla Pubblica istruzione e ai Servizi educativi Ivana Palomba.

Dai dati forniti dagli uffici Servizi educativi dell’Amministrazione Comunale sui posti nido comunali (a gestione diretta e indiretta) a margine del Piano educativo comunale approvato dalla Giunta, infatti, emerge che il prossimo anno educativo i tempi lunghi per i piccoli saranno 32 rispetto ai 20 di quest’anno (+12), per i medi 70 invece dei 55 di adesso (+15), per i grandi 83 contro i 67 attuali (+16).

“Abbiamo concentrato la nostra attenzione nel dare risposta alla richiesta di posti per i piccoli tra i 3 e i 12 mesi, che è l’unica fascia per la quale registriamo carenze e che al tempo stesso è quella che richiede un maggior investimento per ogni nuova disponibilità – spiega l’assessora alla Pubblica istruzione e ai Servizi educativi Ivana Palomba – abbiamo trovato soluzione con il ripristino di 12 posti per questa età nel servizio educativo de La Girandola. Per quanto riguarda l’aumento dei posti nido a tempo lungo, invece, abbiamo contribuito all’incremento complessivo di questo tipo di servizio a partire dalla trasformazione di oltre venti posti attualmente a tempo corto al nido Pane e cioccolata, presso il plesso Gabbrielli nel quartiere di Vingone”.

Fonte: Comune di Scandicci - Ufficio Stampa