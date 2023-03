"Novecento", una domenica tra antiquariato e hobbistica a Montemurlo

Domenica 26 marzo, per l'intera giornata, piazza Don Milani ospiterà "Novecento", la mostra mercato dedicata all'antiquariato ma anche agli hobbisti e ai prodotti dell'ingegno. Sono trenta gli espositori che per tutta la giornata, dalle ore 9 alle 19, animeranno la piazza, proponendo oggetti insoliti e ricercati. Un vero e proprio viaggio nel tempo. Dallo scorso anno il Comune ha affidato la gestione della mostra mercato alla Pro-loco Montemurlo. Sul sito dell'associazione www.prolocomontemurloaps.it è possibile trovare tutte le informazioni e i moduli per partecipare come espositori telefono 0574 558584 email prolocomontemurlo@hotmail.it L'appello alla partecipazione come espositori è rivolto a tutti gli hobbisti non professionisti, ai collezionisti, a coloro che vendono oggetti di antiquariato e modernariato, ma anche a chi si diletta nella produzione di opere d'artigianato e dell'ingegno.

Il Comune ricorda che per l'intera giornata di domenica sulla piazza sarà in vigore il divieto di sosta. Vicino alla piazza è facile parcheggiare e raggiungere in un minuto a piedi lo spazio espositivo. "Mercati e fiere rappresentano per il Comune un importante presidio per il commercio di prossimità ed un servizio prezioso per la cittadinanza – conclude l'assessore al Supa, Alberto Vignoli - il mercatino "Novecento" è anche una bella occasione di promozione della socialità e di svago". Il mercatino Novecento si svolge ogni ultima domenica del mese, ad esclusione di agosto.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa