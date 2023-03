Nuovi appuntamenti per i più piccoli a Avane

Nuovi appuntamenti da non perdere con L’Ora del Racconto e L’Ora del Fare al Centro Giovani di Avane, in via Magolo, 32, con apertura straordinaria del punto prestito Ti Presto. Storie di bruchi e farfalle tra balzi e saltelli faranno tanto divertire.

Quando? Martedì 28 marzo 2023, alle 17, L’Ora del Racconto. Storie di bruchi e farfalle … e anche di un fagiolo! Letture divertenti con la bibliotecaria Antonella. (3-7 anni)

Nell’occasione sarà aperto anche il punto prestito Ti Presto, alle 17.

Giovedì 30 marzo, alle 17, L’Ora del Fare. Balzi e Saltelli. C’è qualcuno che balza e saltella tra gli scaffali del Punto Prestito, chi sarà? Laboratorio creativo con la bibliotecaria Giulia. (4-10 anni)

Tutte le iniziative sono su prenotazione da effettuare all’indirizzo email sezione.ragazzi@comune.empoli.fi.it, oppure, contattando il numero telefonico 0571 757873.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa