Palio di Fucecchio, le batterie per le Corse di Primavera

Sono ufficiali le batterie della prima sessione delle Corse di Primavera, in programma domenica prossima 26 marzo nella Buca d'Andrea. In pista 84 cavalli, suddivisi in 12 batterie composte da 7 cavalli ciascuna. Al mattino si svolgeranno 5 batterie, di cui la prima alle ore 10 e l'ultima alle 12.30.

Nel pomeriggio, a partire dalle 15, si terranno le altre 7 batterie, l'ultima delle quali è in programma alle ore 18. In pista scuderie note e tanti big per la prima delle due giornate che permetterà alle 12 Contrade di vedere all’opera i cavalli che poi potranno prendere parte al Palio del 21 maggio. La seconda sessione delle Corse di Primavera si terrà sabato 15 aprile.

Tutte le batterie saranno trasmesse in diretta Facebook sulla pagina Il Palio di Fucecchio, con il commento e le interviste in collaborazione con Gazzetta di Siena, Canale 88 e 50 Canale.