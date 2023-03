Polizia penitenziaria, a Volterra l'anniversario della fondazione

Giovedì 30 marzo dalle ore 10,30, presso la Sala del Maggior Consiglio del Palazzo dei Priori di Volterra, in Piazza dei Priori n. 20 a Volterra, si terrà la cerimonia di celebrazione del 206esimo anniversario della fondazione del Corpo della Polizia Penitenziaria del Distretto Toscana-Umbria.

La cerimonia assume quest’anno, in particolare, nel post pandemia, un significato particolare e intende celebrare un Corpo di Polizia dello Stato, impegnato quotidianamente nella società e per la società, assolvendo ai propri compiti istituzionali a garanzia dell’ordine e della sicurezza con spirito di abnegazione.

Il programma dell’evento prevede la lettura dei messaggi del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, del Ministro della Giustizia Carlo Nordio, del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria Giovanni Russo.

Interverranno il Direttore della Casa di Reclusione di Volterra Dirigente penitenziario Dott.ssa Maria Grazia Giampiccolo ed il Comandante di Reparto della CR Volterra Dirigente di polizia penitenziaria Morgana Fantozzi, che oltre ai saluti, illustreranno le attività di tutte le realtà della Toscana ed Umbria.

In particolare, l'intervento del Comandante si incentrerà sul bilancio dell'attività operativa svolta dal personale di polizia penitenziaria nel Distretto con un omaggio alla memoria dei Caduti del Corpo.

Porterà i saluti anche il Provveditore della Toscana ed Umbria Pierpaolo D'Andria.

Nel corso della cerimonia verrà intitolata la Motovedetta V3 d’Altura di stanza alla Base Navale di Livorno alla memoria dell’Agente Scelto Giuseppe Barraco, che in data 21 dicembre 1991 a Favignana, libero dal servizio, nel corso di una violenta burrasca, non esitò ad aiutare i colleghi per assicurare gli ormeggi di una motovedetta del Corpo in difficoltà, ma travolto da un’improvvisa ondata durante le operazioni di ancoraggio perdeva la giovane vita.