Per 30 anni al servizio di Empoli, morto il radiologo Roberto De Monte

Una brutta notizia arriva nel mondo medico. E' morto dopo una breve ma fulminea malattia a Empoli Roberto De Monte, medico radiologo al servizio per oltre 30 anni nel reparto di Radiologia del San Giuseppe di Empoli. Lascia la moglie Lucia De Finis e i figli Francesco e Stefania, oltre alla sorella Donatella e a tanti parenti e amici.

La Direzione sanitaria dell’Ospedale San Giuseppe insieme al Dipartimento Diagnostica per immagini dell’Asl Toscana Centro si stringono intorno ai familiari di Roberto De Monte. I colleghi dell’ospedale San Giuseppe lo ricordano come un professionista che ha svolto ogni giorno il suo lavoro con grande impegno e dedizione sempre in uno spirito di squadra.

I funerali si terranno domani, sabato 25 marzo, alle 14.30 alla chiesa della Madonna Del Pozzo di Empoli.